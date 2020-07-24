Bay Yanlış 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ezgi ve Özgür'ün romantik dansı! Bay Yanlış yeni bölümde neler olacak?

Kadrosunda Can Yaman, Özge Gürel, Gürgen Öz, Fatma Toptaş, Serkay Tütüncü'nün yer aldığı Bay Yanlış 5. bölümüyle 24 Temmuz Cuma akşamı Fox TV'de ekrana gelecek. Yapımını Gold Film’in, yönetmenliğini Deniz Yorulmazer’in, senaryosunu Aslı Zengin ve Banu Zengin’in üstlendiği romantik komedi dizisi Bay Yanlış'ın 5. yeni bölümünden 2. fragman da yayınlandı.
Serdar’la Göcek’te karşılaşan Ezgi ve Özgür, Serdar’ın da, Ebru’nun düğününe katılacağını
öğrendiklerinde ne yapacaklarını düşünmeye başlarlar. Arkadaşları düğünü olaysız
atlatmaları için fikir üretmeye ve onlara yardımcı olmaya çalışır.
Bu arada Sevim ve Nevin çok iyi anlaşırlar, kısa zamanda Fitnat’ın yönlendirmesiyle Ezgi ve Özgür’ü baş göz etmek için plan
yapmaya başlarlar.
Ezgi ve Özgür de ailelerini üzmemek için, birbirlerine uygun değilmiş gibi
numara yaparlar.
Bu halleri aileleri de, ikisinin evlenmesi konusunda şüpheye sokar. Acaba Ezgi ve Özgür’ün bu oyunu başarılı olacak mıdır?
Bir anlaşma gereği Ezgi’nin, Özgür ile Göcek’e gittiğini öğrenen Cansu ve Deniz şok olurlar. Ozan kırdığı potu son anda fark etse de, Deniz’in baskıyla her şeyi anlatmak zorunda kalır.
Cansu ve Deniz’in içi rahat etmez. Ezgi’nin Özgür’e aşık olmasından korktukları için peşlerine düşerler ve Göcek’e giderler. Bu arada başlarına gelen aksaklıklar sonucu ıssız bir adaya düşen Ezgi ve Özgür’ü macera ve gerilim dolu bir gün beklemektedir, onlara ulaşamayan arkadaşları ve aileleri de panik halde her yerde onları aramaktadır.
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