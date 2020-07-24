Bay Yanlış 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ezgi ve Özgür'ün romantik dansı! Bay Yanlış yeni bölümde neler olacak?

Kadrosunda Can Yaman, Özge Gürel, Gürgen Öz, Fatma Toptaş, Serkay Tütüncü'nün yer aldığı Bay Yanlış 5. bölümüyle 24 Temmuz Cuma akşamı Fox TV'de ekrana gelecek. Yapımını Gold Film’in, yönetmenliğini Deniz Yorulmazer’in, senaryosunu Aslı Zengin ve Banu Zengin’in üstlendiği romantik komedi dizisi Bay Yanlış'ın 5. yeni bölümünden 2. fragman da yayınlandı.

BAY YANLIŞ 5. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Serdar’la Göcek’te karşılaşan Ezgi ve Özgür, Serdar’ın da, Ebru’nun düğününe katılacağını

öğrendiklerinde ne yapacaklarını düşünmeye başlarlar. Arkadaşları düğünü olaysız

atlatmaları için fikir üretmeye ve onlara yardımcı olmaya çalışır.

Bu arada Sevim ve Nevin çok iyi anlaşırlar, kısa zamanda Fitnat’ın yönlendirmesiyle Ezgi ve Özgür’ü baş göz etmek için plan

yapmaya başlarlar.

Ezgi ve Özgür de ailelerini üzmemek için, birbirlerine uygun değilmiş gibi

numara yaparlar.

Bu halleri aileleri de, ikisinin evlenmesi konusunda şüpheye sokar. Acaba Ezgi ve Özgür’ün bu oyunu başarılı olacak mıdır?

BAY YANLIŞ SON BÖLÜM ÖZETİ

Bir anlaşma gereği Ezgi’nin, Özgür ile Göcek’e gittiğini öğrenen Cansu ve Deniz şok olurlar. Ozan kırdığı potu son anda fark etse de, Deniz’in baskıyla her şeyi anlatmak zorunda kalır.