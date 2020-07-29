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Bay Yanlış 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Bay Yanlış yeni bölüme Özgür ve Ezgi'nin öpüşme sahnesi damga vuracak!

DİZİ HABERLERİ  | 29.07.2020 01:48 | Son Güncelleme

Bay Yanlış dizisinin merakla beklenen 6. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Can Yaman ve Özge Gürel'in başrollerde oynadığı Fox TV'nin romantik komedi dizisi Bay Yanlış'ın 6. bölüme ise Özgür ve Ezgi'nin öpüşme sahnesi damga vuracak. İşte Bay Yanlış dizisinden yeni fragman ve son bölümde yaşananlar.

Kadrosunda Can Yaman, Özge Gürel, Gürgen Öz, Fatma Toptaş, Serkay Tütüncü'nün yer aldığı Bay Yanlış 6. bölümüyle 7 Ağustos Cuma akşamı Fox TV'de ekrana gelecek. Yapımını Gold Film’in, yönetmenliğini Deniz Yorulmazer’in, senaryosunu Aslı Zengin ve Banu Zengin’in üstlendiği Bay Yanlış'ın 6. bölümüne Özgür ve Ezgi arasında romantik anlar ve öpüşme sahnesi damga vuracak.

BAY YANLIŞ 5. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serdar’la Göcek’te karşılaşan Ezgi ve Özgür, Serdar’ın da, Ebru’nun düğününe katılacağını
öğrendiklerinde ne yapacaklarını düşünmeye başlarlar. Arkadaşları düğünü olaysız
atlatmaları için fikir üretmeye ve onlara yardımcı olmaya çalışır.

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Bu arada Sevim ve Nevin çok iyi anlaşırlar, kısa zamanda Fitnat’ın yönlendirmesiyle Ezgi ve Özgür’ü baş göz etmek için plan
yapmaya başlarlar.

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Ezgi ve Özgür de ailelerini üzmemek için, birbirlerine uygun değilmiş gibi
numara yaparlar.

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Bu halleri aileleri de, ikisinin evlenmesi konusunda şüpheye sokar. Acaba Ezgi ve Özgür’ün bu oyunu başarılı olacak mıdır?

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