Bay Yanlış dizisinin kadrosu açıklandı! İşte Can Yaman'ın partneri

Yakında FOX izleyicisiyle buluşacak olan Bay Yanlış dizisinin kadrosu açıklandı! Başrollerini sevilen oyuncular Can Yaman ile Özge Gürel paylaşırken dizide; Gürgen Öz, Fatma Toptaş, Sarpcan Köroğlu, Lale Başar, Cemre Gümeli, Serkay Tütüncü, Anıl Çelik, Feri Baycu Güler, Ece İrtem, Suat Sungur, Kimya Gökçe Aytaç ve Taygun Sungar gibi birbirinden başarılı isimler de yer alacak.

BAY YANLIŞ'IN KONUSU

Çekimleri çok yakında İstanbul’da başlayacak olan romantik komedide Özgür (Can Yaman); zengin ancak salaş bir hayat süren, aşka inanmayan bir barmen olarak çalışmaktadır. Ezgi (Özge Gürel) ise; artık yanlış ilişkilerden yorulmuş ve düzgün bir ilişki yaşayıp, evlenmeye kararlıdır. Ezgi’nin ilişki konularında başarılı olmadığını gören Özgür, kendisine ilişkiler konusunda mentorluk yapmaya ve Ezgi’nin hoşlandığı erkeği elde etmesi için ona taktikler vermeye başlar. Komşu evlerde yaşayan Özgür ile Ezgi zaman içerisinde neler yaşayacak? (Medyaradar)

