MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Bay Yanlış dizisinin kadrosu açıklandı! İşte Can Yaman'ın partneri

Bay Yanlış dizisinin kadrosu açıklandı! İşte Can Yaman'ın partneri

DİZİ HABERLERİ  | 01.05.2020 15:08 | Son Güncelleme

Yapımını Gold Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Deniz Yorulmazer’in oturacağı ve senaryosunu Aslı Zengin ile Banu Zengin’in kaleme aldığı “Bay Yanlış” dizisinin kadrosu tamamlandı. İşte Can Yaman'ın partneri...

Bay Yanlış dizisinin kadrosu açıklandı! İşte Can Yaman'ın partneri

Yakında FOX izleyicisiyle buluşacak olan Bay Yanlış dizisinin kadrosu açıklandı! Başrollerini sevilen oyuncular Can Yaman ile Özge Gürel paylaşırken dizide; Gürgen Öz, Fatma Toptaş, Sarpcan Köroğlu, Lale Başar, Cemre Gümeli, Serkay Tütüncü, Anıl Çelik, Feri Baycu Güler, Ece İrtem, Suat Sungur, Kimya Gökçe Aytaç ve Taygun Sungar gibi birbirinden başarılı isimler de yer alacak.

5c8d5a6e07291c1d7402db53

BAY YANLIŞ'IN KONUSU

Çekimleri çok yakında İstanbul’da başlayacak olan romantik komedide Özgür (Can Yaman); zengin ancak salaş bir hayat süren, aşka inanmayan bir barmen olarak çalışmaktadır. Ezgi (Özge Gürel) ise; artık yanlış ilişkilerden yorulmuş ve düzgün bir ilişki yaşayıp, evlenmeye kararlıdır. Ezgi’nin ilişki konularında başarılı olmadığını gören Özgür, kendisine ilişkiler konusunda mentorluk yapmaya ve Ezgi’nin hoşlandığı erkeği elde etmesi için ona taktikler vermeye başlar. Komşu evlerde yaşayan Özgür ile Ezgi zaman içerisinde neler yaşayacak? (Medyaradar)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Nefes kesen maçta hüsrana uğratan sonuç! Nefes kesen maçta hüsrana uğratan sonuç!
RTÜK istedi; Netflix o bölümü kaldırdıRTÜK istedi; Netflix o bölümü kaldırdı
İşte Benim Stilim'de ünlenmişti! Evrim geçirdiİşte Benim Stilim'de ünlenmişti! Evrim geçirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bay yanlış, Bay Yanlış KADROSU, Can Yaman,

En Çok Okunan Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Azap: Salgın en az 20-24 ay sürebilir

Bilim Kurulu Üyesi Azap: Salgın en az 20-24 ay sürebilir

Türkiye'den BAE'ye sert tepki: Haddini bilmeye davet ediyoruz

Türkiye'den BAE'ye sert tepki: Haddini bilmeye davet ediyoruz

Trump'tan flaş 'koronavirüs' açıklaması: Kanıt gördüm

Trump'tan flaş 'koronavirüs' açıklaması: Kanıt gördüm

Boşanma aşamasındaki eşiyle konuşmak için buluştu, sonrası korkunç

Boşanma aşamasındaki eşiyle konuşmak için buluştu, sonrası korkunç

RTÜK'ten Halk TV ve FOX TV'ye ceza!

RTÜK'ten Halk TV ve FOX TV'ye ceza!

Olay itiraflar! 'Bazı olayları kaldıramadı'

Olay itiraflar! 'Bazı olayları kaldıramadı'

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Aşk 101’in Osman’ı Selahattin Paşalı kimdir?

Aşk 101’in Osman’ı Selahattin Paşalı kimdir?

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Sete çıkan EDHO'dan kötü haber

Sete çıkan EDHO'dan kötü haber

La Casa De Papel ekibinin coşkuyla eğlendiği görüntüler ortaya

La Casa De Papel ekibinin coşkuyla eğlendiği görüntüler ortaya

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
RTÜK'ten Yasin ve Barış kavgasına ceza geldi!

RTÜK affetmedi! 'Ahlak sınırlarını aştı'

RTÜK istedi; Netflix Designated Survivor'ın bir bölümünü kaldırdı

RTÜK istedi; Netflix o bölümü kaldırdı

Kuruluş Osman'a hangi yeni oyuncular katıldı? Diriliş Ertuğrul'dan flaş transfer

Kuruluş Osman'a Diriliş Ertuğrul'dan flaş transfer

Sefirin Kızı sezon finali ne zaman yayınlanacak? Sefirin Kızı için yeni bölüm kararı

Sefirin Kızı dizisi için flaş karar!

Gülse Birsel'den Jet Sosyete için final açıklaması! Jet Sosyete ne zaman bitecek?

Gülse Birsel'den Jet Sosyete açıklaması!

Kuruluş Osman 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Osman Bey Dündar'ı öldürecek mi? "Kolay can vermek yok" Kuruluş Osman 19. son bölüm izle

Kuruluş Osman'dan çarpıcı fragman! "Kolay can vermek yok"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.