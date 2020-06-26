Bay Yanlış oyuncuları kimler? Bay Yanlış dizisi ne zaman başlıyor?

Bay Yanlış dizisi özellikle başrol oyuncuları Can Yaman ve Özge Gürel'in hayranları tarafından heyecanla bekleniyordu. Fox Tv'de ekrana gelecek diziye dair tüm detaylar belli oldu. Bu süreçte diziyi bekleyenler, "Bay Yanlış oyuncuları kimlerdir?" ve "Dizi ne zaman başlayacak?" gibi sorulara yanıt aradılar. Bay Yanlış ne zaman başlıyor? Gold Film'den Faruk Turgut'un yapımcılığını üstlendiği Bay Yanlış, ilk bölümüyle bu akşam Fox TV'de ekrana gelecek. Başrollerini Can Yaman ve Özge Gürel'in paylaştığı dizi saat 20.00'de başlayacak. Bay Yanlış oyuncuları Can Yaman ve Özge Gürel'in dışında Bay Yanlış dizisinin oyuncu kadrosunda sevilen isimler yer alıyor. Fatma Toptaş, Cemre Gümeli, Gürgen Öz, Serkay Tütüncü, Sarp Can Köroğlu, Taygun Sungar, Feri Baycu Güler, Suat Sungur, Lale Başar, Anıl Çelik, Ece İrtem, Kimya Gökçe Aytaç dizide rol alacak isimlerden bazıları... Can Yaman 8 Kasım 1989'da İstanbul'da doğdu. İtalyan Lisesi'ni birincilikle bitiren Can Yaman, ardından Yeditepe Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldı. Lisans eğitimini de dereceyle tamamlayan Yaman mezun olduktan sonra zorunlu staj nedeniyle bir firmada 6 ay avukatlık yaptı.

Cüneyt Sayıl'dan oyunculuk eğitimi alan Can Yaman, ilk televizyon deneyimini ise Star Tv'de yayınlanan Gönül İşleri dizisinde yaşadı. Ardından İnadına Aşk, Hangimiz Sevmedik, Dolunay dizilerinde rol alan Can Yaman, özellikle başrolünü oynadığı Erkenci Kuş dizisiyle adını iyice duyurdu. Yaman, iyi derecede İngilizce ve İtalyanca bilmektedir. Özge Gürel Gürel, 5 Şubat 1987'de İstanbul'da doğdu. Liseyi tamamlayana kadar Silivri'de yaşayan Özge Gürel, ardından Beykent Üniversitesi Uluslararası Ticaret bölümüne başladı ancak bu eğitimini yarıda bıraktı. Oyunculuk dersleri alan başarılı oyuncu Kızım Nerede dizisiyle profesyonel oyunculuk kariyerine başladı. Daha sonra Kiraz Mevsimi dizisinde başrol oynayan Gürel, bu dönemde adını ülke çapında duyurdu. Fatma Toptaş Fatma Toptaş, 25 Kasım 1982'de Mersin'de doğdu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro bölümünde eğitim aldı. 2007'de Kanal D'nin Bıçak Sırtı ve Show TV'nin Doktorlar adlı televizyon dizilerinde konuk oyuncu olarak yer aldı. 2008'de Recep İvedik sinema filminde Şahan Gökbakar'ın çocukluk aşkı Sibel rolünde oynamıştır. Aynı yılda Avanak Kuzenler adlı komedi filminde yer aldı. TRT'de yayınlanan Başrolde Aşk adlı dizide ve 2011'de ATV'de yayına giren Hayat Devam Ediyor dizisinde de oynamıştır. Daha sonra ATV'nin yeni dizisi Cesur Hemşire adlı dizide Serpil karakterini canlandırdı. FOX TV'de yayınlanan Kiraz Mevsimi adlı dizide Sibel karakterini, No.:309 adlı dizide ise Nilüfer karakterini canlandırmıştır.

Cemre Gümeli 1991 yılında İstanbul’da doğan Cemre Gümeli, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi mezunudur. Küçük yaşlardan itibaren bale ve piyano eğitimi alan Cemre Gümeli, ilk oyunculuk deneyimini 2016 yılında yayınlanan Tatlı İntikam adlı dizi ile yaşamıştır. Gümeli son olarak TRT 1'de yayınlanan Elimi Bırakma dizisinde Cansu karakterine hayat verdi. Gürgen Öz Gürgen Öz, 10 Mayıs 1978’de Zonguldak’ta dünyaya gelmiştir. Babası mühendis, annesi tarih öğretmenidir. İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi ve Arkeoloji bölümünde okurken, çocukluktan beri ilgi duyduğu ve lisede okul tiyatrosu ile başladığı oyunculuk sevdası ağır basınca; ailesinden gizli bir şekilde Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü Ana Sanat Dalı sınavlarına girerek kazandı. Okulda Profesör Zeliha Berksoy ve Müşfik Kenter gibi birçok önemli ve değerli hocadan eğitim aldı. Konservatuar yıllarında, yazdığı Alman Satrancı adlı oyun, kısa filmi çekilerek yurtiçi ve yurtdışında birçok ödül aldı. Gürgen Öz, okul yıllarından itibaren Bakırköy Belediye Tiyatroları ve devlet tiyatrolarında birçok oyunda rol aldı.