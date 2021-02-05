Bayat ekmekleri değerlendirmenin en güzel yolu! Mis gibi tereyağlı iskender tarifi

Tüketebileceğimizden fazla miktarda ekmek almak, ne yazık ki onların bayatlamasına neden oluyor ve ne yazık ki çoğumuz çöpe atıyoruz. Ancak israfın önüne geçmek için bayat ekmeklerinizi değerlendirebilirsiniz. Biz bayat ekmekten bugün iskender tarifi yaptık.

BAYAT EKMEKLİ İSKENDER MALZEMELERİ

7 dilim bayat ekmek

500 gr yağsız kıyma

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 adet rendelenmiş kuru soğan

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı kekik

2 yemek kaşığı rondolanmış bayat ekmek

2 adet sosu için domates

1 yemek kaşığı sosu için tereyağı

1 yemek kaşığı sosu için domates salçası

Göz kararı sosu için tuz

Göz kararı yanına süzme yoğurt

Göz kararı yanına közlenmiş domates

Göz kararı yanına közlenmiş sivri biber

(4 Kişilik - 1 saat)

BAYAT EKMEKLİ İSKENDER YAPILIŞI

Adım 1: Bayat ekmekleri küp küp doğrayarak fırın tepsisine koyun. Önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı fırında 10 dakika kızartın.

Adım 2: Ayrı bir tarafta kıymayı derince bir kabın içine alın. Yumurtayı, soğanı, salçayı, tuzu, karabiberi, kimyonu, kekiği ve bayat ekmek içini ilave ederek yoğurmaya başlayın.

Adım 3: Hazırladığınız kıymalı karışımı yağlanmış dikdörtgen fırın kabına alın. Elinizle yayarak, fırın kabına döşeyin.

Adım 4: Hazırladığımız kıymayı önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üstü kızarana kadar pişirin. Piştikten sonra ılınmasını bekleyin ve 2 parmak kalınlığında şeritler halinde kesin.

Adım 5: Domatesleri rendeleyip geniş bir tavada tereyağıyla birlikte salçayı da ekleyerek karıştırarak pişirin.