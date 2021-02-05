Bayat ekmekleri değerlendirmenin en güzel yolu! Mis gibi tereyağlı iskender tarifi

Tüketebileceğimizden fazla miktarda ekmek almak, ne yazık ki onların bayatlamasına neden oluyor ve ne yazık ki çoğumuz çöpe atıyoruz. Ancak israfın önüne geçmek için bayat ekmeklerinizi değerlendirebilirsiniz. Biz bayat ekmekten bugün iskender tarifi yaptık.
(4 Kişilik - 1 saat)
Adım 1: Bayat ekmekleri küp küp doğrayarak fırın tepsisine koyun. Önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı fırında 10 dakika kızartın.
Adım 2: Ayrı bir tarafta kıymayı derince bir kabın içine alın. Yumurtayı, soğanı, salçayı, tuzu, karabiberi, kimyonu, kekiği ve bayat ekmek içini ilave ederek yoğurmaya başlayın.
Adım 3: Hazırladığınız kıymalı karışımı yağlanmış dikdörtgen fırın kabına alın. Elinizle yayarak, fırın kabına döşeyin.
Adım 4: Hazırladığımız kıymayı önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üstü kızarana kadar pişirin. Piştikten sonra ılınmasını bekleyin ve 2 parmak kalınlığında şeritler halinde kesin.
Adım 5: Domatesleri rendeleyip geniş bir tavada tereyağıyla birlikte salçayı da ekleyerek karıştırarak pişirin.
Adım 6: Sosun üzerine biraz da sıcak su ilave edip sulandırın. Tuzunu ayarlayın. Sosun kıvamı sulu olmalı, o yüzden kaynadıktan sonra ocağın altını kapatın.
Adım 7: Daha sonra fırında kızarttığımız ekmekleri servis tabağına alın. Üzerine hazırladığınız sostan birazını gezdirerek dökün. Sonrasında uzun şeritler şeklinde kestiğiniz kıymaları yerleştirin. Domatesli sosun kalanını üzerine dökün. Yanına yoğurt koyun ve domates, biberle servis edin.
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