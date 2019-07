Bayern Münih Fenerbahçe maçı canlı izle (D-Smart, Alternatif Kanallar ve Canlı Anlatım)

Hindistan = SONY TEN 2 HD, SONY TEN 2

Endonezya = RCTI

Uluslararası = Bet365

İrlanda = ITV 4

Arnavutluk = SuperSport 2 Digitalb

Andorra = RMC Sport 1

Angola = SuperSport Maximo, SL4G, SuperSport 3 Africa

Arjantin = ESPN Play Sur, ESPN Sur

Avusturya = ZDF

Bangladeş = SONY TEN 2, SONY TEN 2 HD

Benin = SL4G, SuperSport 3 Africa, SuperSport Maximo

Bhutan = SONY TEN 2 HD

Bolivya = ESPN Play Sur, ESPN Sur

Bosna Hersek = Arena Sport 2

Botsvana = SL4G, SuperSport Maximo, SuperSport 3 Africa

Brezilya = Watch ESPN Brasil, ESPN Brasil

Brunei = Astro Go

Bulgaristan = Voyo Sport, Ring.bg

Burkina Faso = SL4G, SuperSport 3 Africa, SuperSport Maximo

Burundi = SuperSport 3 Africa, SL4G, SuperSport Maximo

Kamerun = SL4G, SuperSport Maximo, SuperSport 3 Africa

Kanada = DAZN

Cape Verde = SuperSport Maximo, SL4G, SuperSport 3 Africa

Orta Afrika Cumhuriyeti = SuperSport Maximo, SL4G, SuperSport 3 Africa

Çad = SuperSport Maximo, SuperSport 3 Africa, SL4G

Şili = ESPN Sur, ESPN Play Sur

Çin = Guangdong Sports Channel, PPTV Sport China

Kolombiya = ESPN Play Sur, ESPN Sur

Comoros = SuperSport 3 Africa, SuperSport Maximo, SL4G

Kongo = SL4G, SuperSport 3 Africa

Demokratik Kongo = SuperSport 3 Africa, SuperSport Maximo, SL4G

Cote D'Ivoire = SuperSport Maximo, SuperSport 3 Africa, SL4G

Hırvatistan = Arena Sport 2

Danimarka = Viaplay Denmark, TV3 Sport

Djibouti = SL4G, SuperSport Maximo, SuperSport 3 Africa

Ekvador = ESPN Sur, ESPN Play Sur

Ekvator Ginesi = SuperSport Maximo, SL4G, SuperSport 3 Africa

Eritrea = SuperSport 3 Africa, SuperSport Maximo, SL4G

Ethiyopya = SuperSport Maximo, SL4G, SuperSport 3 Africa

Finlandiya = Viaplay Finland, Viasat Sports Premium, Viasat Football HD

Fransa = RMC Sport 1, RMC Sport en direct

Gabon = SuperSport 3 Africa, SL4G, SuperSport Maximo

Gambiya = SuperSport 3 Africa, SL4G, SuperSport Maximo

Almanya = ZDF

Gana = SL4G, SuperSport Maximo, SuperSport 3 Africa

Gine = SuperSport 3 Africa, SuperSport Maximo, SL4G

Guinea-Bissau = SL4G, SuperSport 3 Africa, SuperSport Maximo

Hong Kong = 662 Sports 2, 602 HD Sports 2

Japonya = DAZN

Kenya = SL4G, SuperSport 3 Africa

Kore Cumhuriyeti = SBS ESPN Korea

Lesotho = SuperSport Maximo, SL4G, SuperSport 3 Africa

Liberya = SuperSport 3 Africa, SuperSport Maximo, SL4G

Lüksemburg = RMC Sport 1

Makedonya = Arena Sport 2 Serbia

Madagaskar = SL4G, SuperSport 3 Africa, SuperSport Maximo

Malavi = SL4G, SuperSport 3 Africa, SuperSport Maximo

Malezya = Astro SuperSport 2, Astro Go

Maldivler = SONY TEN 2, SONY TEN 2 HD

Mali = SuperSport Maximo, SuperSport 3 Africa, SL4G

Mauritius = SuperSport 3 Africa, SL4G, RMC Sport 1

Monaco = RMC Sport 1

Karadağ = Arena Sport 2 Serbia, Arena Sport 2

Mozambik = SuperSport 3 Africa, SL4G, SuperSport Maximo

Namibya = SL4G, SuperSport 3 Africa, SuperSport Maximo

Nepal = SONY TEN 2, SONY TEN 2 HD

Hollanda = Fox Sports Go, Fox Sports 4

Nijer = SL4G, SuperSport Maximo, SuperSport 3 Africa

Nijerya = SuperSport 3 Africa, SL4G

Norveç = Viasport 1, Viaplay Norway

Pakistan = SONY TEN 2, SONY TEN 2 HD

Paraguay = ESPN Sur, ESPN Play Sur

Peru = ESPN Play Sur, ESPN Sur

Polonya = IPLA, Polsat Sport

Portekiz = Sport TV1

Rusya = Матч! Футбол 1, Матч! Игра

Ruanda = SL4G, SuperSport Maximo, SuperSport 3 Africa

Sao Tome And Principe = SuperSport Maximo, SL4G, SuperSport 3 Africa

Senegal = SuperSport 3 Africa, SL4G, SuperSport Maximo

Sırbistan = Arena Sport 2 Serbia, Arena Sport 2

Seyşeller = SuperSport 3 Africa, SuperSport Maximo, SL4G

Sierra Leone = SuperSport 3 Africa, SL4G, SuperSport Maximo

Singapur = HUB Sports 2

Somali = SuperSport Maximo

Güney Afrika = SuperSport 3, SuperSport Maximo, SL4G

Güney Sudan = SL4G, SuperSport 3 Africa

İspanya = TeleMadrid

Sri Lanka = SONY TEN 2 HD, SONY TEN 2

Sudan = SuperSport Maximo

Svaziland = SuperSport 3 Africa, SuperSport Maximo, SL4G

İsveç = Viasat Sports Premium, Viaplay Sweden

İsviçre = RMC Sport 1

Tanzanya = SuperSport 3 Africa, SL4G, SuperSport Maximo

Togo = SL4G, SuperSport Maximo, SuperSport 3 Africa

Türkiye = Spor Smart HD

Uganda = SuperSport Maximo, SuperSport 3 Africa, SL4G

Birleşik Krallık = ITV 4

Uruguay = ESPN Sur, ESPN Play Sur

Venezuela = ESPN Play Sur, ESPN Sur

Zambiya = SL4G, SuperSport Maximo, SuperSport 3 Africa

Zimbabve = SL4G, SuperSport 3 Africa, SuperSport Maximo