Bayhan'dan Deniz Seki çıkışı! Ters köşe yaptı

Popstar yarışmasıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran Bayhan, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda kameralara yansıdı. Bir arkadaşıyla alışveriş yaptığı görülen Bayhan, Deniz Seki'nin son çıkardığı şarkısına araba kullandığı esnada eşlik etmesi hakkında konuştu.

"ÇOK HOŞUMA GİTTİ"

Deniz Seki ile yıllarca gerilimli olan Bayhan, yaptığı bu hareketi, "Deniz Seki'nin şarkısı çok hoşuma gitti. O yüzden Instagram'dan paylaşmak istedim" sözleriyle açıkladı. Ünlü şarkıcı, muhabirlerin "Deniz Seki ile görüşüyor musunuz? Kendisine karşı kırgınlığınız var mı?" sorusuna ise "Deniz Seki ile görüşmememiz için herhangi bir gerekçe yok. Kendisine karşı kırgınlığım yok" şeklinde yanıt verdi.

"TOPLUMDAN AFOROZ EDİLMELİ"

Deniz Seki, 2003 yılında yayınlanan Popstar yarışmasında, programa yarışmacı olarak katlan Bayhan'ın hapse girip çıkma hikayesi hakkında çok sert açıklamada bulunmuştu. Bayhan'a, "Hapiste yatmış, toplumdan aforoz edilmeli" diyen Seki, yıllar boyunca bu açıklamaları nedeniyle tepkilerin odağında olmuştu.

