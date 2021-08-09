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Bayılan yürüyüşçüye Modern Family oyuncusu Julie Bowen yardım etti

09.08.2021 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Modern Family oyuncusu Julie Bowen ve kız kardeşi, geçen hafta Utah Moab'daki Arches Ulusal Parkı'nda bayılan bir yürüyüşçünün kurtarılmasına yardım etti. Minnie John CNN'ye verdiği demeçte, "Beni görmezden gelebilirlerdi, ama yapmadılar. Bir yabancı olarak bana sevgi ve saygıyla davrandılar" dedi.

Bayılan yürüyüşçüye Modern Family oyuncusu Julie Bowen yardım etti

New Jersey’den Minnie John, yaşadıklarını bir Facebook gönderisinde paylaştı. Kocası Shaji ve oğulları Brandon Utah’a gittiklerini yazan John, Milli Park’taki popüler kemeri görmek için yürümeye başladıklarını ama kendisinin yolu tamamlayamadığını anlatıyor.

Önce bayılmamak için bir kayanın üzerine oturduğunu ve ailesine onsuz devam etmelerini söylüyor: “Tek hatırladığım, başım ellerimde, kayanın üzerinde güvenli bir şekilde oturuyordum. Sonra tanıdık bir sesin bana soru sormaya devam ettiğini duydum.”

minnie_john-facebook

ÇOK İÇTEN VE TATLI BİRİYDİ

John CNN’e, Modern Family adlı TV programında Claire Dunphy rolüyle tanınan Bowen’ın, kız kardeşi Dr. Annie Luetkemeyer ve bir rehberin de Narin Kemeri görmek için yürüyüşe çıktığını ve kendisine yardım ettiğini söyledi: “Çok cana yakın, çok içten, çok tatlıydılar.”

Şeker hastası olan John’un kan şekeri düşmüş, ciddi şekilde susuz kalmış ve kahvaltıdan beri yemek yemeyi unutmuş. John, bulaşıcı hastalık uzmanı Luetkemeyer’in onunla hemen ilgilendiğini, yarasını temizlediğini ve ilaç sağladığını söyledi: “Ayaklarımda hiç güç yoktu. Julie ve Annie kollarımdan tuttular, beni kaldırdılar. Gözlerim odaklandı ve Annie hâlâ benimle konuşurken Julie’yi karşımda gördüm.”

John’un ailesinin dönüşünü beklerken John bir fotoğraf istedi: “Elbette dedi, bana kocaman sarıldı ve bir fotoğraf çektik. Çok cana yakın, çok içten, çok tatlıydılar: Büyük bir aktör ya da büyük bir doktorun olmasını beklediğiniz gibi değillerdi. Sadece çok alçakgönüllü, çok sevgi dolulardı.”

John, CNN’e Moab Bölge Hastanesi’ne gittiğini, burada beş dikiş atıldığını ve burnunun kırıldığını söyledi.

John, ünlü oyuncu ve kız kardeşi için “Onlarla bir daha asla karşılaşamayacağımı biliyordum ama yaptıklarının insani yönünü takdir ettim. Etrafımızdaki her şeye karşı körüz ve insanların bu kadar iyi, kibar ve sevecen olacağını hayal etmiyoruz” dedi.

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