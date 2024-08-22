Bayrampaşa'dan Madrid'e! Bir ikonun hikayesi... Arda Turan'ın Yüzleşme belgeseli kısa sürede 1 numaraya yerleşti

Kariyerinin zirvesindeyken yaptığı hatalar, inişleri, çıkışları bütün olarak ailesini arkadaşlarını her zaman beraberinde tutması yaşadıklarının hepsiyle yüzleşmesi ve bu sahnelerin bir belgesel haline getirilmesi net bir ihtiyaçtı.

SAKLI KALANLAR, YÜZLEŞME İLE ORTAYA ÇIKTI

Amazon Prime tarafından hazırlanan Arda Turan - Yüzleşme belgeseli Türkiye'de en çok izlenen yapımlar arasına girdi. Amazon'un uygulamasında kısa sürede 1 numaralı tercih olan Arda Turan belgeselinde, Galatasaray günleri, Bayrampaşa ile Madrid arasındaki yolculuk, Barcelona'daki takım arkadaşlarıyla diyalogları ve ana unsur olarak yaptığı hatalar var!

ARDA TURAN: BİR İKONUN HİKAYESİ!

Hastaneye silahla gitmek, bar kavgaları, medyanın sürekli olarak kendisine gösterdiği ilgi ve hataları... Bugün teknik direktör olarak Eyüpspor'u tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkaran Arda Turan'ın hedefi tabi ki Galatasaray!

Galatasaray'da başarılar yakalamak isteyen Arda Turan, futbolcu olarak yakaladığı başarıları teknik adam olarak da sağlama amacında.