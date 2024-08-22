SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Bayrampaşa'dan Madrid'e! Bir ikonun hikayesi... Arda Turan'ın Yüzleşme belgeseli kısa sürede 1 numaraya yerleşti

Bayrampaşa'dan Madrid'e! Bir ikonun hikayesi... Arda Turan'ın Yüzleşme belgeseli kısa sürede 1 numaraya yerleşti

22.08.2024 11:24
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altıntepsi'de başlayan hikaye önce Florya'ya oradan Türkiye'nin bütününe sonra da İspanya'ya taşındı! Arda Turan, Türk futbol tarihinin en ikonik futbolcusu olarak Atletico Madrid ile şampiyonluk yaşadı. 10 numaralı formayı senelerce terletti. Daha sonra 34 milyon Euro bonservis bedeliyle Barcelona'ya transfer oldu.

Bayrampaşa'dan Madrid'e! Bir ikonun hikayesi... Arda Turan'ın Yüzleşme belgeseli kısa sürede 1 numaraya yerleşti

Kariyerinin zirvesindeyken yaptığı hatalar, inişleri, çıkışları bütün olarak ailesini arkadaşlarını her zaman beraberinde tutması yaşadıklarının hepsiyle yüzleşmesi ve bu sahnelerin bir belgesel haline getirilmesi net bir ihtiyaçtı.

SAKLI KALANLAR, YÜZLEŞME İLE ORTAYA ÇIKTI

Amazon Prime tarafından hazırlanan Arda Turan - Yüzleşme belgeseli Türkiye'de en çok izlenen yapımlar arasına girdi. Amazon'un uygulamasında kısa sürede 1 numaralı tercih olan Arda Turan belgeselinde, Galatasaray günleri, Bayrampaşa ile Madrid arasındaki yolculuk, Barcelona'daki takım arkadaşlarıyla diyalogları ve ana unsur olarak yaptığı hatalar var!

eqe

ARDA TURAN: BİR İKONUN HİKAYESİ!

Hastaneye silahla gitmek, bar kavgaları, medyanın sürekli olarak kendisine gösterdiği ilgi ve hataları... Bugün teknik direktör olarak Eyüpspor'u tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkaran Arda Turan'ın hedefi tabi ki Galatasaray!

Galatasaray'da başarılar yakalamak isteyen Arda Turan, futbolcu olarak yakaladığı başarıları teknik adam olarak da sağlama amacında.

ArdaTuran_2881442

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Arda Turan galatasaray
En Çok Okunan Haberler
Lüks araçlarını geri isteyeceği söyleniyordu! Gerçek başka çıktı

Lüks araçlarını geri isteyeceği söyleniyordu! Gerçek başka çıktı

Prof Dr. Naci Görür isyan ederek anlattı: Destek gecikmedi! "Şu rapor, bu rapor yeter daa!" Korkutan rakamı açıkladı

Prof Dr. Naci Görür isyan ederek anlattı: Destek gecikmedi! "Şu rapor, bu rapor yeter daa!" Korkutan rakamı açıkladı

Maç sonu yaşandı, kimse anlam veremedi! Okan Buruk tepki gösterdi: Bunlar kim?

Maç sonu yaşandı, kimse anlam veremedi! Okan Buruk tepki gösterdi: Bunlar kim?

Süper Lig devinde veda! İstanbul'dan ayrıldı

Süper Lig devinde veda! İstanbul'dan ayrıldı

Yenilginin faturası ona kesildi! Sadece taraftar değil Kerem de ona tepki gösterdi

Yenilginin faturası ona kesildi! Sadece taraftar değil Kerem de ona tepki gösterdi

G.Saray'ın yıldızına maç sonrası olay sözler: Tam bir facia...

G.Saray'ın yıldızına maç sonrası olay sözler: Tam bir facia...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Stanley'in en çok satan termoslarında indirim devam ediyor

Stanley'in en çok satan termoslarında indirim devam ediyor

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Adımlarınızı konforla taçlandıracak! Crocslarda %50'ye varan indirimler

Adımlarınızı konforla taçlandıracak! Crocslarda %50'ye varan indirimler

Diğer Haberler

Okan Buruk'u çılgına çevirdi! 80'de oyuna giren isim hiç bir şey yapmadı... Maç boyunca tüm istatistikleri '0'

Buruk'u çılgına çeviren isim! Oynadığı süre boyunca tüm istatistikleri '0'

Bayrampaşa'dan Madrid'e! Bir ikonun hikayesi... Arda Turan'ın Yüzleşme belgeseli kısa sürede 1 numaraya yerleşti

Bayrampaşa'dan Madrid'e! Bir ikonun hikayesi... Arda Turan'ın Yüzleşme belgeseli kısa sürede 1 numaraya yerleşti

Young Boys yenilgisi sonrası Galatasaray'ın yıldız ismine olay sözler: Tam bir facia...

G.Saray'ın yıldızına maç sonrası olay sözler: Tam bir facia...

Young Boys yenilgisinin ardından Galatasaray resmi hesabından jet hızında paylaşım!

Maç biter bitmez G.Saray'dan jet paylaşım!

Tugay Kerimoğlu Galatasaray'ın yenilgisi sonrası canlı yayında açıkladı! "Okan Buruk'ta bir sorun var"

Maç sonu canlı yayında açıkladı! "Okan Buruk'ta bir sorun var"

Galatasaray'da yenilginin faturası Derrick Köhn'e kesildi! Tepkiler çığ gibi büyüyor... Kerem Aktürkoğlu'nu da çok kızdırdı

Yenilginin faturası ona kesildi! Sadece taraftar değil Kerem de ona tepki gösterdi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.