Bazı nasıl yazılır, bazı yazımı nasıl olmalıdır? Bazı mı bağzı mı, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Günümüzde Türk Dil Kurumunun sunduğu sözlüklere ve çevrim içi yazık kılavuzlarına erişmek oldukça kolaylaştı. Kelime sorgulama imkanıyla birlikte kelimelerin anlamları ve yazı dilindeki doğru ifadeleri rahatlıkla öğrenilebilir. Türkçede yer alan sözcüklerin bazıları söyleyiş olarak farklı ifade edilmektedir. Bunun en büyük sebebi ağız farklılıklarıdır. Farklı söylenen kelimelerin ise yazılışları oldukça kafa karıştırır. Bazı sözcüğü de doğru yazılışı kafa karıştıran kelimeler arasında yer alır. Öyle ki Google aramalarında en çok aranan kelimelerin başında bazı gelir.

Bazı nasıl yazılır?

Arapça bir kelime olan bazı, Türkçede belgisiz zamir olarak kullanılır. Günlük hayatta sıklıkla kullanılan bu kelime sözlü dilde yumuşatılarak kullanılmaktadır. Bu yüzden yazı dilinde nasıl ifade edildiği oldukça kafa karıştırır. Bazı TDK sözlüğünde anlamsal olarak “birtakım, kimi ve bazen” şeklinde belirsiz durumları ifade eden zamir veya sıfat olarak açıklanır. Kullanım yerine göre değişir. Bazı gibi pek çok kelimenin anlamı ve yazılış biçimleri de TDK’nin kılavuzlarında belirtilmiştir. Buna göre bazı doğru yazılışı “bazı”dır. Kelimenin bağzı olarak yazılması ise imla kurallarına aykırıdır.

Bazı mı bağzı mı?

Günlük dildeki sözlü ifadesinden dolayı bazı yazımı en çok kafa karıştıran kelimeler arasında yer alır. Türk Dil Kurumunun yayımladığı kılavuzlara göre bu sözcüğün doğru ve yanlış ifade edilişi aşağıdaki gibi belirtilmiştir:

Bağzı: (Yanlış kullanım)

Bazı: (Doğru kullanım)

Bağzı sözcüğünün doğru yazılışı ''bazı'' biçiminde olması gerekmektedir. Aksi halde imla hatası yapılmış olur. Sosyal ve profesyonel hayatta bu tür hatalardan kaçınmak gerekir. Bundan dolayı söyleyiş şekli yumuşatılarak bağzı şeklinde olsa da kelimenin yazı dilinde belirtildiği şekilde kullanılmalıdır. Bazı sözcüğünün örnek bir kullanımı şu şekildedir: