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BBC VR içerik üretme çalışmalarına son veriyor

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TEKNOLOJİ  | 19.10.2019 09:33 | Son Güncelleme

Kanal için VR Hub adını verdikleri bir departman kuran BBC aradıkları başarıyı bulamayınca VR hayallerinden vazgeçebilir. Ancak bu karar VR sektöründeki çöküşün işareti de olabilir.

BBC VR içerik üretme çalışmalarına son veriyor

Sanal gerçeklik konusunda önemli destek sağlayan Google, yeni telefonlarında Daydream VR platformuna desteği kaldırdığını açıklamıştı. Şimdi de BBC sanal gerçeklik içerikler üretmekten vazgeçmek üzere.

Son bir deneme daha yapmaya karar veren kanal, bu içeriğin de ilgi görmemesi halinde sanal gerçeklik departmanını kapatacak.

Dünyanın henüz sanal gerçeklik konusuna yeterince ilgi göstermediğini ispat eden bu gelişmeler önemi bir işaret kabul edilebilir. Hem fiyatarı yüksek hem de kullanımı pratik olmayan sanal gerçeklik cihazlarının, kısa bir hevesten sonra kullanılmadığı düşünülüyor.

BBC’nin bugüne dek ürettiği sanal gerçeklik içerikleri ise halkın erişimine açık olacak ancak TV kanalı getirisi olmayan bu içerikleri üretmeye devam etmeyecek.

Tüm bu gelişmelerden sonra sanal gerçekliğin sadece oyun, sinema veya mesleki eğitim için özel çalışmalara yönelik kullanılacağı düşünülüyor.

Öte yandan, daha pratik kullanımı olan ve günlük hayatta da ağırlık yaratmadan takılabilecek artırılmış gerçeklik gözlüklerinin yaygınlaşmasıyla artırılmış gerçeklik teknolojisine daha fazla şans veriliyor.

Fakat yıllar önce bu gözlükleri geliştiren Google, kullanıcıların kamuya açık alanlarda saldırıya uğraması nedeniyle artırılmış gerçeklik gözlüklerini mesleki eğitim projelerine odaklamayı ve günlük kullanımdan çekmeyi kararlaştırmıştı.

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BBC VR bbc

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