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  4. BBDSO Maurice Steger'i konuk etti

BBDSO Maurice Steger'i konuk etti

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 10.01.2020 02:45 | Son Güncelleme

BBDSO Maurice Steger'i konuk etti

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), İsviçreli sanatçı Maurice Steger'i ağırladı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, Barok müziğinin dünyadaki önemli temsilcilerinden, blok flüt sanatçısı Maurice Steger şef ve solist olarak sahne aldı.

Konserin ikinci yarısında seslendirilen Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Haffner" başlıklı 35. senfonisi Bursalı müzikseverler tarafından beğeni topladı.

Konserin sonunda solist Maurice Steger sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Barok Dönem', Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), Maurice Steger,

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