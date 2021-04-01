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BBG'nin sunucusu Doğa Sülen yıllar sonra ortaya çıktı!

01.04.2021 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2000'li yıllara damga vuran 'Biri Bizi Gözetliyor' ve 'Dokun Bana' gibi yarışmaların sunuculuğunu üstlenen 'Doğa Bey' lakaplı Doğa Sülen yıllar sonra ortaya çıktı.

BBG'nin sunucusu Doğa Sülen yıllar sonra ortaya çıktı!

BBG'nin sunucusu Doğa Bey yıllar sonra ortaya çıktı! Beyaz gömleği, papyonu, otoriter kimliği ve cool duruşuyla bir döneme damgasını vuran Doğa Sülen, sessizliğini Snob Magazin'e bozdu.

'Biri Bizi Gözetliyor, 'Dokun Bana' ve 'Beni Takip Et' gibi unutulmaz yarışmalarla izleyici karşısına çıkan ve hafızalarda yer edinen Doğa Sülen, "Televizyonun hayatımda önemli, etkin bir rolü her zaman oldu ve olmaya devam edecek. Özellikle ulusal kanallar ve haber kanallarının uzun süre daha dimdik ayakta duracağımı düşünüyorum. Ancak dijitalleşen dünya benim de ilgi ve profesyonel becerilerimi farklı yönde geliştirdi. Aslında sadece mecramız değişiyor, çeşitleniyor ama halâ aynı işi farklı bir ölçülebilirlik biçimi ve erişim ile yapmaya devam ediyoruz. Dijital Medya reklam pastasından aldığı payı hızlı bir biçimde büyütüyor. Biz de bu dönüşümün oyuncuları arasında olmak için çalışıyoruz" diyerek yıllar içerisinde değişim ve dönüşüm yaşamak zorunda kaldığını açıkladı.

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Yeni projesinden bahseden Doğa Sülen, çok özel içeriklerden oluşan bir mobil uygulama için içerik geliştirmeye başladığını açıkladı.

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"2010 yılında ağırlıklı olarak reklam sektörüne prodüksiyon hizmeti vermek üzere kendi şirket oluşumun başlangıcını yaptım" diyen Doğa Sülen, "2001 yılında televizyon dünyasına adım attığım 12 yıl içinde 20’den fazla programın yapımında yer aldığım Sinevizyon’dan 2012 yılında ayrıldım ve kendi şirketimin prodüksiyonlarına devam ettim. 2019’da TEVE2’de yayınlanan ve dijital medyayla televizyonun hibrit versiyonu olan reality show formatım BENİ TAKİP ET ile yine televizyon heyecanını tekrar yaşadım" şeklinde konuştu.

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