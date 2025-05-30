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Hamile annenin iddiası olay oldu! Ultrasonda gördüğü şey tartışma yarattı! Gözyaşlarını tutamadı

8 aylık hamile olan 33 yaşındaki Amanda Foster isimli kadının bebeğine ilk başlarda kalbiyle ilgili bir rahatsızlığı olduğu söylenmişti. Daha sonra gittiği ultrason görüntüsünü görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Kadın, bebeğine dokunan bir el gördü. Bunun 'Tanrı'nın eli' olduğunu iddia etti.

Hamile annenin iddiası olay oldu! Ultrasonda gördüğü şey tartışma yarattı! Gözyaşlarını tutamadı

Sekiz aylık hamile olan 33 yaşındaki Amanda Foster, ultrasonda garip bir nesnenin ortaya çıkmasının ardından bebeğinin 'Tanrı'nın eliyle' kutsandığını iddia ediyor. Doğmamış bebeğinin başını okşar gibi görünen dev bir elin yer aldığı ultrason görüntüsüyle sosyal medyada gündem oldu.

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Dailymail'de yer alan habere göre hamileliğinin başlarında bebeğinde kalp rahatsızlığı teşhisi konmasının ardından, her randevudan önce 'Tanrı'ya bebeğimin üzerinde elini tutması için tekrar tekrar dua ettiğini' söyledi.

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SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Ultrason görüntüsü ise internette viral oldu. İnsanlar görüntüyü 'inanılmaz' ve 'mucize' olarak nitelendirdi. Bazıları ise ultrasonda büyütülen ve şekli bozulan elin aslında bebeğin eli olduğunu ileri sürdü. Ancak Foster ve kocası Kyle, oğullarının sağlık sorunu sonrasında Tanrı'nın onları koruduğuna inanıyor.

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Foster, 'Ultrason hakkında daha fazla düşündükçe gözyaşlarına boğuldum ve Tanrı'nın benim için yaptığı ve yapmaya devam ettiği her şey için minnettarlıkla doldum' dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ultrason hamile
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