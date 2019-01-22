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Bebeğini klozete sokup öldürmeye çalıştı

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DÜNYA  | 22.01.2019 23:01 | Son Güncelleme

Amerika'da 26 yaşındaki hamile kadın, gece vardiyası sırasında doğurduğu bebeğini klozetin içine sokarak öldürmeye çalışırken iş arkadaşına yakalandı.

Bebeğini klozete sokup öldürmeye çalıştı

Amerika'da dünyaca ünlü bir fast-food zincirinde çalışan 26 yaşındaki Sarah Lockner'ın, gece vardiyası sırasında doğum sancısı tuttu. Sürekli tuvalete gidip gelen Sarah'ın bir arkadaşı, tuvalete gittiğinde yerde aşırı derecede kan görünce Sarah, arkadaşına regl olduğunu bu yüzden vücudundan kan geldiğini söyledi.

Bir süre sonra Sarah tekrar tuvalete gidince durumundan şüphelenen başka bir arkadaşı Sarah'ın bulunduğu tuvaletin yanında bulunan tuvaletten Sarah'ı izledi. Sarah'ın yeni doğmuş bebeğini klozetin içine sokarak öldürmeye çalıştığını gören iş arkadaşı, hemen amirlerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri nabzı duran bebeğe müdahale edip hayata döndürdü. Yeni doğan bebek, kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım servisine kaldırıldı.

HAMİLE OLDUĞUNUN FARKINDA OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Tutuklanan Sarah, hamile olduğunun farkında olmadığını, aniden bebek doğunca panik yaptığını, bu nedenle böyle bir şeye başvurduğunu ve bilinçli olarak bebeğe zarar vermeye çalışmadığını söyledi. Mayıs ayında mahkemeye çıkacak olan Sarah, suçlu bulunması durumunda en az 4 yıl hapis cezası alacak.

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Anahtar Kelimeler:
bebek cinayet Amerika Birleşik Devletleri

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