Bebeğini ön koltuğa koyarak çektiği video başını yaktı! Eğer tekrarlarsa...

KKTC’nin Girne ilçesinde, aracıyla seyir halinde giden Ayşe K., bebeğini ön koltukta oturtarak videoya çekti. Sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden paylaşılan videoya vatandaşların tepki göstermesi üzerine, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler ile polis devreye girdi. Yetkililer, Ayşe K. hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.
TEKRARLANIRSA BEBEK KORUMA ALTINA ALINACAK
KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bebeğin hayatını tehlikeye atmak ve ihmal davranış sergilemekten ötürü uyarılarak bir daha tekrarlaması halinde, Sosyal Hizmetler Dairesi’nin bebeği koruma altına alacağını, ebeveyn hakları ile ilgili de yasal süreç başlatılacağı uyarısı yapıldığı, polisin de tehlikeli sürüşten Ayşe K.’ya ceza verildiği öğrenildi. (İHA)
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