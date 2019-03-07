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Bebeğini ön koltuğa koyarak çektiği video başını yaktı! Eğer tekrarlarsa...

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 07.03.2019 09:36 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Girne ilçesinde otomobiliyle seyir halinde ilerlerken video çeken Ayşe K., görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Emniyet kemeri takmadiği ve bebeğini ön koltukta oturttuğu görülen kadının paylaşımı sosyal medyada büyük tepki topladı. Bunun üzerine devreye giren güvenlik güçleri, Ayşe K. isimli kadının hakkında soruşturma başlattı.

KKTC’nin Girne ilçesinde, aracıyla seyir halinde giden Ayşe K., bebeğini ön koltukta oturtarak videoya çekti. Sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden paylaşılan videoya vatandaşların tepki göstermesi üzerine, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler ile polis devreye girdi. Yetkililer, Ayşe K. hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

TEKRARLANIRSA BEBEK KORUMA ALTINA ALINACAK

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bebeğin hayatını tehlikeye atmak ve ihmal davranış sergilemekten ötürü uyarılarak bir daha tekrarlaması halinde, Sosyal Hizmetler Dairesi’nin bebeği koruma altına alacağını, ebeveyn hakları ile ilgili de yasal süreç başlatılacağı uyarısı yapıldığı, polisin de tehlikeli sürüşten Ayşe K.’ya ceza verildiği öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti KKTC girne sosyal medya

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