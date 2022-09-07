Bebek eş anlamlısı nedir? Bebek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bebek kelimesi, Türkçede çocuk dili ürünlerinden birisidir. "Be-be" şeklinde türeyen kelime zamanla "bebek" hâlini almıştır. Bu kelimenin çocuk dilinde evrensel olarak "ben" sembolizminden türediği düşünülmektedir. Diğer dillerdeki baby (İng.), bébé (Fr.), baba (Fa.) kelimeleri de aynı anlama gelir. Dilimizde söyleyiş olarak daha eski zamanlarda olsa da yazılı olarak 14. - 15. yüzyıllarda rastlanmıştır.
Türk Dil Kurumunda bebek kelimesinin anlamı şu şekildedir:
Bebek kelimesi ile şu şekilde cümleler kurabilirsiniz:
Bebek kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük sayısı üçtür. Bebek kelimesinin eş anlamı kelimeler şu şekildedir: