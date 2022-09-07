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Bebek eş anlamlısı nedir? Bebek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

07.09.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuk dili, çocukların söylediği ya da çocuklara söylenen kelimelerden türeyen bir dildir. Dilimizde, çocuk dilinden türeyen çoğu kelime Türkçe kökenlidir. Bebe/bebek kelimesi de çocuk dili ürünlerinden birisidir. Peki, bebek kelimesinin eş anlamı nedir?

Bebek eş anlamlısı nedir? Bebek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bebek kelimesi, Türkçede çocuk dili ürünlerinden birisidir. "Be-be" şeklinde türeyen kelime zamanla "bebek" hâlini almıştır. Bu kelimenin çocuk dilinde evrensel olarak "ben" sembolizminden türediği düşünülmektedir. Diğer dillerdeki baby (İng.), bébé (Fr.), baba (Fa.) kelimeleri de aynı anlama gelir. Dilimizde söyleyiş olarak daha eski zamanlarda olsa da yazılı olarak 14. - 15. yüzyıllarda rastlanmıştır.

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Bebek ne demek?

Türk Dil Kurumunda bebek kelimesinin anlamı şu şekildedir:

  • Meme ya da kucak çocuğu
  • Plastik, tahta, bez vb. yapılan insan biçiminde oyuncak
  • Göz bebeği
  • Sevgi bildiren bir seslenme sözü

Bebek kelimesi ile şu şekilde cümleler kurabilirsiniz:

  • Ayşe hanımın eski eşinden üç bebeği vardı, son durumları hakkında bir bilgin var mı?
  • Fatma bugün sana babanla bir bebek aldık, gördün mü?
  • Bebeğim bu akşam yemeğe çıkmaya ne dersin, uzun zamandır yapmamıştık?
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Bebek kelimesinin eş anlamı nedir?

Bebek kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük sayısı üçtür. Bebek kelimesinin eş anlamı kelimeler şu şekildedir:

  • Çağa
  • Süt kuzusu
  • Yavru

Bebeğin eş anlamlıları ile örnek cümleler

  • Bugün çağamı görmeye gidemedim, iyi beslemişler midir acaba?
  • Hatice abla yavrum bugün 3 yaşına girdi.
  • Süt kuzusu iki gündür ağlamaktan uyuyamamıştı.
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