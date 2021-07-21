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Bebek heyecanı yaşayan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'ten tatil pozları!

21.07.2021 00:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kız bebek bekleyen ve anne-baba olmanın heyecanını yeniden yaşayan Halit Ergenç ve Bergüzar Korel ailecek tatilin tadını çıkarıyor. Üçüncü kez hamile olan güzel oyuncu, eşi Halit Ergenç'le birlikte çekilen tatil karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Bebek heyecanı yaşayan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'ten tatil pozları!

Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Bergüzar Korel, bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Bu kez kız bebek bekleyen ve anne-baba olmanın heyecanını yaşayan çift, kızlarının isminin ise Leyla olacağını duyurmuştu.

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Bodrum tatilini sürdüren ünlü oyuncu, Instagram'dan da sık sık tatil kareleri paylaşıyor.
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Bergüzar Koral, eşi Halit Ergenç'le birlikte çekilen yeni fotoğrafları Instagram'dan "An" notuyla paylaştı.

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Ünlü çiftin paylaşımına kısa sürede 150 binden fazla beğeni geldi.

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Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, 2009 yılında nikah masasına oturmuştu. İlk çocukları Ali'yi 2010 yılında kucaklarına alan çift, geçtiğimiz yıl mart ayında ikinci oğulları Han'a kavuşmuştu.
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Anahtar Kelimeler:
Bergüzar Korel Halit Ergenç
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