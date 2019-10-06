Bebekler 5.000 yıl önce inek sütü ile besleniyordu

Taş devrinde insanlar çocuklarına nasıl baktı? Tarih öncesi ebeveynlerin modern anne babalardan çok farklı olmadıkları ortaya çıktı. Almanya’da bulunan kil kaplar, 5.000 yıldan daha uzun bir süre önce anne sütünü ve zayıf çocukları desteklemek için kullanılmış olabilir. Bu kaplar, Bronz ve Demir Çağı Avrupası'nda daha yaygın hale geldiler ve ilk bilinen biberonlardan bazıları olduğu düşünülüyor. SÜTTEN KESME YAŞI İKİ İLA ÜÇ YAŞ ARASINDA DEĞİŞİYOR



Bu dönemdeki çocuk iskeletlerinin analizi, bebeklere yaklaşık altı ayda ek gıdaların verildiğini ve sütten kesmenin iki ila üç yaşları arasında tamamlandığını gösteriyor. Bu biberonlar, çoğu zaman eski yerleşim alanlarının kazı yerlerinde rastgele alanlarda bulunuyor ve farklı biçimlerde oluyor. Ancak her zaman çok küçük oluyorlar ve içindeki sıvının dökülebileceği veya emilebileceği bir ağzı var. Bu kaplar bazen, çocukları eğlendirmek için ayakları ve başları olan çok sevimli efsanevi hayvanlar şeklinde yapılmış. Arkeologlar bunların bebekleri beslemek için kullanıldığını, ancak hasta veya yaşlıyı beslemek için de kullanıldığını öne sürüyordu. Şimdiye kadar hiç kimse bu kapların gerçek amaçlarını veya ne tür yiyecekleri içerdiğini bilmiyordu.

ÇOCUK MEZARLARINDA ÜÇ TANE BULUNDU



Çalışmada organik kalıntı analizi adı verilen bir teknik kullanılarak bu nesneler araştırıldı. Avrupa’daki çocuk mezarlarında üç tane bulundu ve ikisi bütün haldeydi. Normalde kırık çömlekleri parçalayarak incelenir, ancak araştırmacılar bu kadar küçük ve değerli kaplar için bunu yapmak istemedi. KİMYASAL TEKNİK UYGULANDI



Bunun yerine araştırmacılar, yeterince çömlek tozu üretmek için çok hassas bir delme işlemi yaptı ve daha sonra lipit denilen molekülleri özütleyen kimyasal bir teknik uyguladı. Bu lipitler, doğal dünyanın yağlarından ve balmumlarından gelir ve normalde pişirme sırasında veya sütün ısıtılması yoluyla tarih öncesi kapların malzemesine emilir. Neyse ki, bu lipitler sıklıkla binlerce yıl hayatta kalır. Antik çağda ne çeşit yiyecek pişirildiğini bulmak için bu teknik düzenli olarak kullanılıyor. Bu insanlar, et, süt ürünleri, balık, sebze ve bal gibi günümüzde yediklerimizin birçoğunu yiyorlardı. HAYVAN SÜTÜ İÇERİYOR



Elde edilen sonuçlar, üç kabın ineklerden, koyunlardan veya keçilerden ruminant hayvan sütü içerdiğini gösterdi. Bu kapların çocuk mezarlarında bulunması, bebekleri sütle beslemek için, sütten kesim sırasında ek bir besin olarak kullanıldığını gösteriyor.