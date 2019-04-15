Mynet Trend

Bebeklerin ölümüne neden olan ana kucağı geri çekildi

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 15.04.2019 09:51 | Son Güncelleme

ABD'li oyuncak üreticisi Fisher Price yaklaşık 4 milyon 700 bin ana kucağını geri çekti. Gerekçe geçen on yılda en az 30 bebeğin bu ürün içinde hayatını kaybetmesi.

Bebeklerin ölümüne neden olan ana kucağı geri çekildi

ABD'li oyuncak üreticisi Fisher Price tüm dünyada piyasaya sürülen "Rock'n Play Sleeper" model ana kucağını geri çekmeye karar verdi. Almanya'da da satılan ve metal bir iskelete sahip olan model, elektronik olarak salınım yaratıyor. Araç sallama ve dinlendirici müzik ile bebeklerin daha kolay uykuya dalmasını sağlıyor.

Euronews Türkiyr'nin haberine göre Aracın geri çekilmesine 2009 yılından bu yana en az 32 bebeğin bu araç içerisinde ölmesinin neden olduğu belirtiliyor. ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu (CPSC) Cuma günü yaptığı açıklamada "Rock'n Play Sleepers içinde bebekler denetimsiz haldeyken sırt üstünden yana ya da karınlarının üzerine döndüklerinde bebek ölümleri meydana gelmiştir" açıklaması yapmıştı. Bebeklerin kemerlerinin takılı olmaması halinde dönüp yüz üstü yatmaları halinde tekrar geri dönemedikleri ve nefessiz kaldıkları belirtiliyor.

ABD'li çocuk doktorları örgütü Pediyatri (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları) Amerikan Akademisi çarşamba günü bebek salıncaklarının kullanımı konusunda uyarıda bulunmuş ve CPSC'yi şüpheli görülen tüm modelleri geri çekmeye çağırmıştı. AAP'den yapılan açıklamada ailelerden de bu araçları kullanmamaları istenmişti.

Fisher Price Twitter ve internet sayfası üzerinden yaptığı açıklamada geri çekme kararının "gönüllü olarak alınmış bir tedbir" olduğunu ifade etti. CSPC ile işbirliği içinde olduklarını duyuran şirket çocuk güvenliğinin en üst öncelikleri olduğunu açıkladı.

Fisher Price ve CPSC daha önce yaptıkları açıklamalarda da tüketicilere üç aydan büyük ya da kendi kendine dönebilecek hale gelen bebeklerde aracın kullanılmaması çağrısı yapmıştı. Her iki kurum da tüketicilere bebeklerin uyudukları yerlere yastık, pelüş hayvanları, örtü vb. koymamaları konusunda uyarmıştı.

Söz konusu model bebek salıncakları Almanya'da da piyasada ancak ne kadar satıldıkları konusunda bir veri bulunmuyor. Fisher Price ürünleri Türkiye'de gittigidiyor.com adlı alışveriş sitesi üzerinden satılıyor.

Bir anda bacağını kopardı! Metroyu birbirine katan anlarBir anda bacağını kopardı! Metroyu birbirine katan anlar
Ölümden kıl payı kurtuldu!Ölümden kıl payı kurtuldu!
7 yıldır aynı binada sığınmacı olan Assange'a şok suçlama: Casus7 yıldır aynı binada sığınmacı olan Assange'a şok suçlama: Casus
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fisher price abd ölüm ana kucağı

En Çok Okunan Trend Haberler

Çok tartışılacak adım! Ekrem İmamoğlu'nu resmi siteye eklediler

Çok tartışılacak adım! Ekrem İmamoğlu'nu resmi siteye eklediler

Bebeğindeki keneyi çıkaran baba hayatını kaybetti

Bebeğindeki keneyi çıkaran baba hayatını kaybetti

Sinan Gümüş'ten G.Saray taraftarını çıldırtan sözler

Sinan Gümüş'ten G.Saray taraftarını çıldırtan sözler

İlker Başbuğ'dan İstanbul seçimi tweet'leri

İlker Başbuğ'dan İstanbul seçimi tweet'leri

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Tokat atma şampiyonu tek tokatla rakibini bitirdi

Tokat atma şampiyonu tek tokatla rakibini bitirdi

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Erdoğan'ın mitinginde ilginç anlar!

Erdoğan'ın mitinginde ilginç anlar!

Yıllar önceki görüntüsüyle ünlenmişti, 8 yıl sonra başardı

Yıllar önceki görüntüsüyle ünlenmişti, 8 yıl sonra başardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Game of Thrones son sezonu hayranlarını uykusuz bıraktı: 'Hastalık izinleri'nde patlama endişesi

Game of Thrones son sezonu hayranlarını uykusuz bıraktı

Ölümden kıl payı kurtuluş kamerada

Ölümden kıl payı kurtuldu!

7 yıldır aynı binada sığınmacı olan Assange'a şok suçlama: Casus

7 yıldır aynı binada sığınmacı olan Assange'a şok suçlama: Casus

Bu kez cinayet zanlısı 'bir kuş'

Bu kez cinayet zanlısı 'bir kuş'

Rizeli çobanların keçileri bu kez armut ve salatalığa ortak oldu

Rizeli gencin keçilerle güldüren anları

Birinin gözünün içine 10 dakika bakınca...

Birinin gözünün içine 10 dakika bakınca...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.