Bebeklerin ölümüne neden olan ana kucağı geri çekildi

ABD'li oyuncak üreticisi Fisher Price tüm dünyada piyasaya sürülen "Rock'n Play Sleeper" model ana kucağını geri çekmeye karar verdi. Almanya'da da satılan ve metal bir iskelete sahip olan model, elektronik olarak salınım yaratıyor. Araç sallama ve dinlendirici müzik ile bebeklerin daha kolay uykuya dalmasını sağlıyor.

Euronews Türkiyr'nin haberine göre Aracın geri çekilmesine 2009 yılından bu yana en az 32 bebeğin bu araç içerisinde ölmesinin neden olduğu belirtiliyor. ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu (CPSC) Cuma günü yaptığı açıklamada "Rock'n Play Sleepers içinde bebekler denetimsiz haldeyken sırt üstünden yana ya da karınlarının üzerine döndüklerinde bebek ölümleri meydana gelmiştir" açıklaması yapmıştı. Bebeklerin kemerlerinin takılı olmaması halinde dönüp yüz üstü yatmaları halinde tekrar geri dönemedikleri ve nefessiz kaldıkları belirtiliyor.

ABD'li çocuk doktorları örgütü Pediyatri (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları) Amerikan Akademisi çarşamba günü bebek salıncaklarının kullanımı konusunda uyarıda bulunmuş ve CPSC'yi şüpheli görülen tüm modelleri geri çekmeye çağırmıştı. AAP'den yapılan açıklamada ailelerden de bu araçları kullanmamaları istenmişti.