Bebek’te tiyatro kurdu

Altan Gördüm, önceki gün Bebek’teydi. Gördüm, eski bir binayı güçlendirerek kültür merkezi oluşturmayı planladıklarını söyledi. Gördüm “Burası hem 200 kişilik bir tiyatro salonu olacak, hem de Akademi 35 Buçuk tiyatro okulu...” dedi. <

