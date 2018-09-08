Bebek’te tiyatro kurdu

Altan G\u00f6rd\u00fcm, \u00f6nceki g\u00fcn Bebek\u2019teydi. G\u00f6rd\u00fcm, eski bir binay\u0131 g\u00fc\u00e7lendirerek k\u00fclt\u00fcr merkezi olu\u015fturmay\u0131 planlad\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. G\u00f6rd\u00fcm \u201cBuras\u0131 hem 200 ki\u015filik bir tiyatro salonu olacak, hem de Akademi 35 Bu\u00e7uk tiyatro okulu...\u201d dedi. <PARTNERDa\u011flar evleri yuttu! Korkun\u00e7 kareler'M\u00fcsl\u00fcm'\u00fcn burnunu b\u00fcy\u00fck yapm\u0131\u015flar' Tadilat davas\u0131
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