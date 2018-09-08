MAGAZİN

Bebek’te tiyatro kurdu

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.09.2018 15:17 | Son Güncelleme

Altan Gördüm, önceki gün Bebek’teydi.

Bebek’te tiyatro kurdu

Altan Gördüm, önceki gün Bebek’teydi. Gördüm, eski bir binayı güçlendirerek kültür merkezi oluşturmayı planladıklarını söyledi. Gördüm “Burası hem 200 kişilik bir tiyatro salonu olacak, hem de Akademi 35 Buçuk tiyatro okulu...” dedi. <

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Anahtar Kelimeler:
Altan Gördüm tiyatro

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