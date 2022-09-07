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Becerikli eş anlamlısı nedir? Becerikli kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

07.09.2022 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede kelime köklerine eklenen ekleri sayesinde yeni kelimeler oluşur. Bazen bu kelimeler kökle aynı anlam doğrultusunda ilerler. Bazen de bambaşka kelimeler oluşabilir. Kelime köklerine eklenen ekler, zaman içerisinde kökleri ve kelime gövdesinin değişmesine sebep olur. Becerikli kelimesi de bu kelimelere örnektir. Peki, becerikli kelimesinin eş anlamı nedir?

Becerikli eş anlamlısı nedir? Becerikli kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Becerikli kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Kelimenin asıl kökü, lider/reis anlamına gelen "baş" kelimesidir. "Baş" kelimesine Eski Türkçede +(g)Ar-" ekinin eklenmesiyle elde edilen "başġar-" fiilinden evrilmiştir. "Başġar-" fiili evrilerek "becer-" fiilini almıştır. Daha sonrasında ise "becerik, becerikli, beceriksiz" gibi kelimeler türemiştir. Bu kelimeleri dilimizde ilk defa 1800'lü yıllarda görürüz.

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Becerikli ne demek?

Becerikli kelimesi TDK'ye göre "bir işe yatkınlığı olan, elinden her iş gelen" anlamına gelir. Becerikli kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek vermek gerekirse:

  • O kadar becerikli bir insandır ki, elinden her iş gelir.
  • Bu kadar becerikli olduğunu bilseydik seni işe daha çabuk alırdık.
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Becerikli kelimesinin eş anlamı nedir?

Becerikli eş anlamlısı kelimeler de bulunmaktadır. Becerikli kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi:

  • Acar
  • Ateş parçası
  • Atılgan
  • Çalışkan
  • Çevrimli
  • Hamarat
  • Kankızıl
  • İdareci
  • İşgüzar
  • Mahir, mahirane
  • Maharetli
  • Usta
  • Uz
  • Yırtıkça
  • Yordamlı
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Beceriklinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

  • Bir işi kafasına koydu mu o işte acar çalışırdı.
  • Okula yeni gelen öğrenci ateş parçasıydı, yazmadığı makale yoktu.
  • Üniversitede o kadar atılgan bir öğrenciydi ki hocalardan tam notu kapardı.
  • Bir ormana gece girmeden önce yanına yordamlı birini aldı.
  • Bu devirde çalışkan öğrenci pek kalmadı.
  • Osman her ne kadar çevrimli biri olsa da ödevlerini geç yapardı.
  • İş yerinde o kadar hamarttı ki ki ilk onun maaşına zam yapıldı.
  • Bizim gelini bir görseniz kendisi öyle bir maharetli ki elinden her iş gelir.
  • Bu konuda o kadar işgüzar davranıyorsun, seni tebrik ediyorum.
  • Usta çalışmanın ödülü, başarı ile gelir.
  • Bu çocukta bir mahiranelik var ama anlayamadım gitti.
  • Usta etrafındaki çıraklara işlerini iyi yapmadıkları için kızmıştı.
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