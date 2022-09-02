Espri eş anlamlısı nedir? Espri kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Espri kelimesi Fransızca kökenlidir. Fransızca ruh, zeka, nükte anlamı taşıyan esprit kelimesinden geçmiştir. Tarihte bilinen ilk örneği ise 1896 yılında Recaizade Ekrem tarafından yazılan Araba Sevdası adlı eserinde kullanılmıştır. Espri kelimesi Araba Sevdası'nda "zekâ, nükte" anlamı ile kullanılmıştır.

Espri ne demek?

Dilimizde ilk defa "zekâ, nükte" anlamıyla kullanılan espri kelimesinin günümüzdeki anlamı "ince söz, nükte" olarak geçmektedir. Güldürmeyi amaçlayan ince ve derin bir anlama sahip sözler espri olarak adlandırılır. Espri ile ilgili örnek cümleler:

Espri yaparken hem güldürüyor hem de düşündürüyordu.

Arkadaşları tarafından esprili biri olarak tanınıyor.

Espri kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Arapça olan "nükte" kelimesi, esprinin eş anlamlısı olarak kullanılmaktadır. Arapça "şaka, espri" anlamına gelir.

Esprinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yazdığı şiirleri ve romanları nükteler ile doluydu.

Artık nükte yapmadan konuşuyor.



