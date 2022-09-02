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Espri eş anlamlısı nedir? Espri kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

02.09.2022 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çok eski bir tarihe dayanan Türkçe, kelimeler bakımında oldukça zengindir. Bu sözcüklerin bazıları Türkçe kökenlidir. Bazıları ise farklı dillerden dilimize geçmiştir. Türkçede bulunan kelimelerin birden fazla anlamı olabilmektedir. Bunun yanı sıra kelimelerin eş anlamlıları da bulunmaktadır. Bu kelimelerden biri olan espri kelimesinin eş anlamı nedir?

Espri eş anlamlısı nedir? Espri kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Espri kelimesi Fransızca kökenlidir. Fransızca ruh, zeka, nükte anlamı taşıyan esprit kelimesinden geçmiştir. Tarihte bilinen ilk örneği ise 1896 yılında Recaizade Ekrem tarafından yazılan Araba Sevdası adlı eserinde kullanılmıştır. Espri kelimesi Araba Sevdası'nda "zekâ, nükte" anlamı ile kullanılmıştır.

Espri ne demek?

Dilimizde ilk defa "zekâ, nükte" anlamıyla kullanılan espri kelimesinin günümüzdeki anlamı "ince söz, nükte" olarak geçmektedir. Güldürmeyi amaçlayan ince ve derin bir anlama sahip sözler espri olarak adlandırılır. Espri ile ilgili örnek cümleler:

  • Espri yaparken hem güldürüyor hem de düşündürüyordu.
  • Arkadaşları tarafından esprili biri olarak tanınıyor.
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Espri kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Arapça olan "nükte" kelimesi, esprinin eş anlamlısı olarak kullanılmaktadır. Arapça "şaka, espri" anlamına gelir.

Esprinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

  • Yazdığı şiirleri ve romanları nükteler ile doluydu.
  • Artık nükte yapmadan konuşuyor.
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