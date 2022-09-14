Beden dili uzmanı açıkladı! Çiftler arasındaki büyük fark dikkat çekti

Fox Digital'e konuşan uzman Tonya Reiman, Harry ve Meghan'ın yürürken el ele tutuşmalarına dikkat çekti. William ve Kate ise bunun yerine daha kraliyete uygun olan soğuk ve mesafeli bir tavrı seçtiler. Reiman, yürüyüş süresince William ve Kate'in nelerin 'uygun' olduğuna; Meghan ve Harry'nin ise nasıl rahat hissettiklerine göre hareket ettiklerini belirtti.

BİRİNE ELEŞTİRİ DİĞERİNE ÖVGÜ

Reiman, Harry ve Meghan arasındaki sevginin bariz bir şekilde görülebildiğini belirtirken, William ve Kate'in daha asilzade gibi takıldıklarını öne sürdü. William, eşi Kate'e karşı "şövalyelik yapmadığı" için eleştiri alırken, dörtlü Cumartesi günkü aktiviteden ayrılırken karısı Meghan için kapıyı açmaya çalışan Harry ise övgüleri topladı.

SICAK TAVIRLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Meghan'ın tavırları oldukça sıcaktı. Kendisiyle el sıkışmayı reddeden bir kraliyet hayranıyla sadece el sallayarak oldukça profesyonel bir şekilde baş etti. Yürüyüş boyunca birçok insanın gösterdiği sevgi ve ilgiyi oldukça sıcakkanlı ve misafirperver bir tutumla karşıladı.

İYİ KÖTÜ MESELESİ DEĞİL

Kate'in ise daha asil bir tutum sergilediğine dikkat çeken Reiman, onun bunun için eğitildiğinin açık olduğunu belirtti. Bunun kimin daha iyi olduğunu gösteren bir şey olmadığını, sadece tutumla ilgili olduğunu da ekledi. Kate de Meghan da aynı duyguyu hissetse bile bunun yansıması aynı olmayacaktı.

RAHATSIZLIK GÖSTERİYOR

Uzman ayrıca, Prens Harry'nin çok daha açık ama çok rahatsız olduğunu, çünkü her zaman, kollarını kapatmak gibi rahatsızlık gösteren bir şey yaptığını söyledi. Ancak bunun asla kaba bir şekilde değil, bir tür bariyere ihtiyacı olduğunu söyleyen bir şekilde olduğunu ekledi. Prens William'ın ise tamamen asil ve 'bana fazla yaklaşma' diyen bir tavrı olduğunu belirtti.



