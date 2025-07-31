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Beden eğitimi öğretmenliği atama 2025: Milli sporculardan beden eğitimi öğretmen ataması başvuruları ne zaman? Beden eğitimi öğretmen ataması duyuru ekranı...

Millî Eğitim Bakanlığı, Beden Eğitimi alanındaki öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla millî sporcular arasından 19 kontenjana sözleşmeli öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Söz konusu atamalar, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar kapsamında gerçekleştirilecek. Detaylar haberimizde...

Beden eğitimi öğretmenliği atama 2025: Milli sporculardan beden eğitimi öğretmen ataması başvuruları ne zaman? Beden eğitimi öğretmen ataması duyuru ekranı...
Sedef Karatay

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarının Beden Eğitimi alanında öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar kapsamında, millî sporculardan 19 kontenjana sözleşmeli öğretmen ataması yapılmak üzere duyuru yayımlandı.

Beden eğitimi öğretmenliği atama 2025: Milli sporculardan beden eğitimi öğretmen ataması başvuruları ne zaman? Beden eğitimi öğretmen ataması duyuru ekranı... 1

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Bu kapsamda, başvurular 11-15 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak. Başvurular öncelikle Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 18-20 Ağustos 2025 tarihleri arasında değerlendirilecek.

ATAMA DUYURUSU

BAŞVURULAR NE ZAMAN ONAYLANACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce uygun görülen başvurulara ilişkin bilgiler ile adayın sisteme yüklediği belgeler 27-28 Ağustos 2025 tarihleri arasında il millî eğitim müdürlüklerince incelenerek uygun olan başvurular onaylanacak.

Beden eğitimi öğretmenliği atama 2025: Milli sporculardan beden eğitimi öğretmen ataması başvuruları ne zaman? Beden eğitimi öğretmen ataması duyuru ekranı... 2

ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN İLAN EDİLECEK?

Atama sonuçları, 2025 Nisan Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru Duyurusu kapsamında yapılacak atamalar ile birlikte ilan edilecek.

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personel alımı Öğretmen Beden Eğitimi Milli Eğitim Bakanlığı Gençlik ve Spor Bakanlığı
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