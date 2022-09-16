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Beden pozitifliğini savunan sosyal medya fenomeni sınırları zorladı! Vücudunu not kağıtlarıyla kapladı

16.09.2022 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada ‘Spotty Little Things’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan Isabella isimli bir fenomen beden pozitifliği konusunda farkındalık yaratmak için ilginç bir yol seçti. 17 bin sosyal medya takipçisi bulunan fenomen isim vücudunu takipçilerine motivasyon olması için iltifat dolu not kağıtlarıyla kapladı.

Beden pozitifliğini savunan sosyal medya fenomeni sınırları zorladı! Vücudunu not kağıtlarıyla kapladı

Beden pozitifliği savunan Isabella isimli bir sosyal medya fenomeni diğer kadınlara kendilerine iltifat etmenin önemli olduğunu göstermek için vücudunu kendisinde sevdiği şeyleri yazdığı not kağıtlarıyla kapladı. Sosyal medyanın topluluk kurallarını ihlal etmemek adına iç çamaşırının üzerine yapıştırdığı not kağıtlarıyla poz veren Isabella takipçilerini şaşırtmayı başardı.

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TAMAMEN DOĞAL HALİNİ PAYLAŞTI

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Sosyal medya fenomeni gönderisinde photoshop ya da filtre kullanmadan tamamen doğal halini paylaştı. Yüzündeki izleri ve toplumsal olarak kusur olarak görülen vücudundaki detayları büyük bir gururla sergileyem Isabella’nın not kağıtlarında, “Vücudumu seviyorum”, “Çillerimi seviyorum” ve “Gülmeyi seviyorum” gibi ifadele yer aldı.

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Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda kadınları bedenlerini sevmeye teşvik etmek istediğini dile getiren Isabella,”Kendini sevmek için önemli ipucu! Aynanın karşısına oturun ve kendinize iltifat edin. Kendinize iltifat edecek bir şey bulun. Bu ilk başta zor olabilir ama denemeye devam edin. Bunu yapmak benim için mutluluğa ulaşmanın anahtarı” notunu ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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