Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Beden pozitifliğini savunan TikTok fenomeni Caitlan Redding, kendisini eleştirenlere meydan okudu

Beden pozitifliğini savunan TikTok fenomeni Caitlan Redding, kendisini eleştirenlere meydan okudu

07.10.2021 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok fenomeni olan Caitlan Redding, fazla kiloları nedeniyle kendisini eleştirenlere meydan okudu. Olumsuz yorumlardan etkilenmediğini dile getiren Redding, beden ölçüleriyle gurur duyduğunu söyledi. Klavye savaşçıları olarak nitelendirdiği olumsuz yorum sahiplerine ise iç çamaşırlı pozlarıyla cevap verdi.

Beden pozitifliğini savunan TikTok fenomeni Caitlan Redding, kendisini eleştirenlere meydan okudu

TikTok’ta yaptığı paylaşımlarla tüm dünyada popüler hale gelen Caitlan Redding, sosyal medyada “Büyük beden Barbie” lakabına sahip. Çocukluk döneminden itibaren fazla kilolarıyla mücadele etmek zorunda kaldığını ve toplumdan dışlanmış hissettiğini ifade eden Redding, TikTok paylaşımlarında beden pozitifliğini savunuyor.

1

Her kadının standart beden ölçülerine sahip olması gerekmediğini vurgulayan Redding, kullanıcılarına ilham olmak için her anını çekinmeden paylaşıyor.

Göğüs ölçüleriyle dalga geçtiler! Göğüslerini iki beden büyüten yöntemini paylaştıGöğüs ölçüleriyle dalga geçtiler! Göğüslerini iki beden büyüten yöntemini paylaştı

“HARİKA GÖRÜNDÜĞÜMÜ DÜŞÜNÜYORUM”

2

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlardan sonra acımasız bir şekilde eleştirildiğini söyleyen Redding, insanları obeziteye teşvik etmekle suçlandığını açıkladı. Yapılan yorumları saçma bulduğunu ifade eden Redding, “Harika ve seksi olduğumu düşünüyorum. Kısa etek ve bikini giymeye devam edeceğim. Erkek arkadaşımın kiloları nedeniyle benden ayrılacağını söyleyenlere inat biz çok mutluyuz” dedi.

Sosyal medyanın gerçek olmadığını gösterdi! Karina Irby “mükemmel” pozların perde arkasını paylaştıSosyal medyanın gerçek olmadığını gösterdi! Karina Irby “mükemmel” pozların perde arkasını paylaştı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnsan ilişkilerini reddeden YouTuber, erkeklere tavsiyeler verdi! Flört taktikleri sosyal medyada gündem yarattıİnsan ilişkilerini reddeden YouTuber, erkeklere tavsiyeler verdi! Flört taktikleri sosyal medyada gündem yarattı
PARTNER40 yıllık hata çay keyiflerini bile zehir etti! Ağaç yerine duvara bakıyorlar40 yıllık hata çay keyiflerini bile zehir etti! Ağaç yerine duvara bakıyorlar
Öldükten sonra kendisini gördüğünü söylediÖldükten sonra kendisini gördüğünü söyledi
Anahtar Kelimeler:
tiktok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

2022 yılı için büyük kehanet! 22 sayısı neyi ifade ediyor?

2022 yılı için büyük kehanet! 22 sayısı neyi ifade ediyor?

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Yanlış zile basınca...

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Yanlış zile basınca...

Fabrika işçiliğinden fenomenliğe! Ağzını bile açmıyor

Fabrika işçiliğinden fenomenliğe! Ağzını bile açmıyor

Bir ısırık alınca gözyaşlarına boğuldu

Bir ısırık alınca gözyaşlarına boğuldu

İlginizi Çekebilir

Bu hallerini herkes unuttu!

Bu hallerini herkes unuttu!

En büyük vajinaya sahip olmak istiyordu! İtirafı şaşırttı

En büyük vajinaya sahip olmak istiyordu! İtirafı şaşırttı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kira ödemekten bıktı! Bakın nereye yerleşti

Kira ödemekten bıktı! Bakın nereye yerleşti

Simpsonlar yine bildi! Bu kehaneti de tuttu

Simpsonlar yine bildi! Bu kehaneti de tuttu

“Aynı gün çekildim” dedi! Fotoğraflardaki fark şaşırttı

“Aynı gün çekildim” dedi! Fotoğraflardaki fark şaşırttı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.