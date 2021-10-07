Beden pozitifliğini savunan TikTok fenomeni Caitlan Redding, kendisini eleştirenlere meydan okudu

TikTok’ta yaptığı paylaşımlarla tüm dünyada popüler hale gelen Caitlan Redding, sosyal medyada “Büyük beden Barbie” lakabına sahip. Çocukluk döneminden itibaren fazla kilolarıyla mücadele etmek zorunda kaldığını ve toplumdan dışlanmış hissettiğini ifade eden Redding, TikTok paylaşımlarında beden pozitifliğini savunuyor.

Her kadının standart beden ölçülerine sahip olması gerekmediğini vurgulayan Redding, kullanıcılarına ilham olmak için her anını çekinmeden paylaşıyor.

“HARİKA GÖRÜNDÜĞÜMÜ DÜŞÜNÜYORUM”

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlardan sonra acımasız bir şekilde eleştirildiğini söyleyen Redding, insanları obeziteye teşvik etmekle suçlandığını açıkladı. Yapılan yorumları saçma bulduğunu ifade eden Redding, “Harika ve seksi olduğumu düşünüyorum. Kısa etek ve bikini giymeye devam edeceğim. Erkek arkadaşımın kiloları nedeniyle benden ayrılacağını söyleyenlere inat biz çok mutluyuz” dedi.



