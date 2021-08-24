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Sosyal medyanın gerçek olmadığını gösterdi! Karina Irby “mükemmel” pozların perde arkasını paylaştı

24.08.2021 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mayo tasarımcısı Karina Irby, mükemmel görünen Instagram fotoğraflarının arkasındaki gerçeği ortaya çıkartmak için birbirinden çok farklı iki fotoğraf paylaştı. Takipçileri ‘Aynı kişi mi?’ diye sordu.

Sosyal medyanın gerçek olmadığını gösterdi! Karina Irby “mükemmel” pozların perde arkasını paylaştı

Sosyal medyada özellikle yaz mevsimiyle beraber kusursuz tatil fotoğrafları herkesin dikkatini çekiyor. Sosyal medya fenomenleri gittikleri tatillerden dergi çekimlerindeymiş gibi pozlar yayınlamaya devam ediyor. Ancak gerçekte bu fenomen isimler aslında sosyal medyada göründükleri kadar mükemmel değiller. Mayo tasarımcısı Karina Irby, vücut olumlaması adımlarını kendi sosyal medya hesabından attı. Instagram’da çok farklı görünen iki fotoğrafını paylaştı.

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Neon pembe mayokinisiyle poz veren Irby, iki fotoğrafında birbirinden çok farklı şekillerde takipçilerini selamladı. İlk fotoğrafında poz veren ve photoshop sayesinde düzelttiği bir gönderisini yayınladı. İkincisinde ise kumların üzerinde oturduğu ve göbeğini gösteren pozunu yayınladı. 31 yaşındaki Avustralyalı iki fotoğrafa “Ben ve ben” notunu ekledi.

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Irby’in paylaşımı 33 binden fazla beğeni aldı. Takipçilerinin büyük bir bölümü ise daha rahat hissetmelerine yardımcı olduğu için teşekkür etti.

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