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Bedia Akartürk kimdir? Bedia Akartürk nereli ve kaç yaşında?

03.04.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bedia Akartürk, Şarkılar Bizi Söyler programının geçtiğimiz gün yayınlanacak olan bölümüne konuk olmuştu. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici’nin sunumuyla her hafta yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programın 2 Nisan Cumartesi günü yayınlanan bölümünde izleyiciler müziğe doydu. Bu kapsamda Bedia Akartürk kimdir? Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Bedia Akartürk nereli ve kaç yaşında? Evli mi? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ünlü sanatçının hayatı ve biyografisi...

Bedia Akartürk kimdir? Bedia Akartürk nereli ve kaç yaşında?

Ünlü sanatçı Bedia Akartürk'e dair sorulan sorular ivme kazandı. Ünlü sanatçı Bedia Akartürk, geçtiğimiz gün Kanal D'de ekrana gelen Şarkılar Bizi Söyler programının konukları arasındaydı. Bedia Akartürk'ün yaşı ve daha önce evlenip evlenmediği en çok sorulan sorular arasında yer alıyor. Peki Bedia Akartürk kimdir? Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Bedia Akartürk nereli ve kaç yaşında? Evli mi? Ünlü şarkıcının hayatına, biyografisine ve müzik kariyerine ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

Şarkılar Bizi Söyler bu haftaki konukları kimler?

BEDİA AKARTÜRK KİMDİR?

Bedia Akartürk 4 Şubat 1941 yılında İzmir'in Ödemiş ilçesinde doğdu.

Bedia Akartürk, Türk Halk Müziği sanatçısıdır.

Ünlü isim, müziğe İzmir Ödemiş ilçesinde başlamış ardından da yaşını büyüterek İzmir Radyosu'nda 9 sene çalışmıştır. Sonrasında Ankara Radyosuna geçmiştir.

Bedia Akartürk, ailenin tek çocuğudur. Ailenin tek çocuğu olması dolayısıyla babasının soyadını hiç değiştirmeden Akartürk olarak devam ettirmiş ve adını hiç değiştirmemiştir.

Bedia Akartürk Sanat hayatına yine doğup büyüdüğü İzmir'in Ödemiş ilçesinde başlamıştır, daha sonra yaşını büyüterek İzmir Radyosu'nda çalışmaya başlayan sanatçı 9 yıl İzmir Radyosu'nda edindiği birçok tecrübenin ardından Ankara Radyosu'nda geçmiştir.

Sanatçı sanat hayatını Ankara Radyosu'nda devam ettirmiş ve yine Ankara Radyosu'ndan emekli olmuştur, özellikle o dönemde herkese nasip olmayan Paris Olympia'da muhteşem bir konser veren sanatçı Türkiye'yi en güzel şekilde temsil etmiştir.

Sanat hayatında 6 sinema filmi ve sayısız birçok albüme imza atan sanatçı Edirne'den Kars'a kadar tüm Türkiye'nin sevgilisi olmuştur ve 7 ilde Fahri Hemşehrilik unvanına layık görülmüştür.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER'İN KONUĞU BEDİA AKARTÜRK NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Ünlü şarkıcı Bedia Akartürk 81 yaşında, İzmir'de dünyaya gelmiştir. İşte ünlü sanatçının şarkıları ve albümleri:

45'lik

Anadolu Türküleri

Anam Ağlar

Aşka Yemin

Bayramdan Bayrama

Bedia Akartürk

Denize Dalayım Mı

Derdimi Dermana Gezdim

Folklör Kraliçesi (1975)

Gitme Bülbül

Gülende

Kervan (Ey Sevdiğim)

Konyalım yürü

Konya Bülbülü 1

Konya Bülbülü 2

Kullar Olam

Neyleyim Neyleyim

Özür Diliyorum Senden (2004)

Ödemiş Türküleri

Sıla Hasreti

Yumurtanın Kulpu Yok

Zühtü (1978)

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Bedia Akartürk Hakan Altun Sibel Can
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