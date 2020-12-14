Beef Wellington nasıl yapılır? MasterChef Beef Wellington tarifi nedir? Beef Wellington malzemeleri neler?

MasterChef Türkiye yarışmasının yeni bölümünde yarışmacılar lezzetli bir Beef Wellington yemeği hazırlamak için büyük bir mücadele ortaya koyuyor. Ekranları başındaki izleyiciler ise MasterChef Beef Wellington tarifi ile ilgili araştırma içerisine girdi. Peki, Beef Wellington nerenin yemeği? İşte Beef Wellington tarifi ile ilgili tüm detaylar...

Beef Wellington Malzemeleri

Bonfile mühürleme işlemi için:

800 gram bütün bonfile

3 çorba kaşığı kadar zeytinyağı

Yarım tatlı kaşığı kadar taze çekilmiş tane karabiber

Yarım tatlı kaşığı kadar ince çekilmiş deniz tuzu

1 tatlı kaşığı kadar hardal

İçi için:

3/4 su bardağı kadar ceviz içi

300 gram kadar kültür mantarı

1 çorba kaşığı kadar zeytinyağı

Yarım çay kaşığı kadar toz kişniş

Yarım çay kaşığı kadar tuz

Yarım çay kaşığı kadar karabiber

8 dilim biberli füme et

6 tane milföy hamuru

Üzeri için:

1 tane yumurta sarısı

1 çorba kaşığı kadar zeytinyağı

İlk olarak bonfilenin yağ ve sinir kısımları alınıyor. Sonrasında karabiber ve deniz tuzu ile tatlandırılıyor. Ardından döküm tavaya zeytinyağı konuluyor ve yağ kızdırılıyor. Bonfile, yüksek ateşte tavanın içinde çevrilerek mühürleniyor. Bu aşamada bonfilenin dış kısmının kabuk tutması ve kızarması, aynı zamanda suyunun da içinde kalması gerekiyor. Bonfile iyice mühürlendikten sonra ocaktan alınıyor ve üstüne hardal sürülerek bir kenarda bekletiliyor.

Sıradaki aşamada ceviz içleri bıçak yardımıyla kıyılıyor veya mutfak robotunda geçirilerek küçük parçalara bölünüyor. Diğer yandan mantarlar ceviz içlerinin boyutuna gelecek kadar küp küp doğranıyor. Bonfilenin mühürlenmiş olduğu tavada yeniden zeytinyağı kızdırılıyor. Ceviz içleriyle mantarlar yüksek ateşte suyunu iyice çekene kadar kavruluyor. İçerisine karabiber, tuz ve toz kişniş ekleniyor. Karışım soğumak üzere ocaktan alınıyor ve bir süre dinlendiriliyor. Bu sırada oda sıcaklığında çözdürülmüş olan milföy hamurları, unlanmış tezgahın üzerine aktarılıyor ve merdaneyle dikdörtgen şekilde açılıyor.