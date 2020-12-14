Beef Wellington nasıl yapılır? MasterChef Beef Wellington tarifi nedir? Beef Wellington malzemeleri neler?

MasterChef Türkiye yarışmasının yeni bölümünde yarışmacılar lezzetli bir Beef Wellington yemeği hazırlamak için büyük bir mücadele ortaya koyuyor. Ekranları başındaki izleyiciler ise MasterChef Beef Wellington tarifi ile ilgili araştırma içerisine girdi. Peki, Beef Wellington nerenin yemeği? İşte Beef Wellington tarifi ile ilgili tüm detaylar...
Bonfile mühürleme işlemi için:
İçi için:
Üzeri için:
İlk olarak bonfilenin yağ ve sinir kısımları alınıyor. Sonrasında karabiber ve deniz tuzu ile tatlandırılıyor. Ardından döküm tavaya zeytinyağı konuluyor ve yağ kızdırılıyor. Bonfile, yüksek ateşte tavanın içinde çevrilerek mühürleniyor. Bu aşamada bonfilenin dış kısmının kabuk tutması ve kızarması, aynı zamanda suyunun da içinde kalması gerekiyor. Bonfile iyice mühürlendikten sonra ocaktan alınıyor ve üstüne hardal sürülerek bir kenarda bekletiliyor.
Sıradaki aşamada ceviz içleri bıçak yardımıyla kıyılıyor veya mutfak robotunda geçirilerek küçük parçalara bölünüyor. Diğer yandan mantarlar ceviz içlerinin boyutuna gelecek kadar küp küp doğranıyor. Bonfilenin mühürlenmiş olduğu tavada yeniden zeytinyağı kızdırılıyor. Ceviz içleriyle mantarlar yüksek ateşte suyunu iyice çekene kadar kavruluyor. İçerisine karabiber, tuz ve toz kişniş ekleniyor. Karışım soğumak üzere ocaktan alınıyor ve bir süre dinlendiriliyor. Bu sırada oda sıcaklığında çözdürülmüş olan milföy hamurları, unlanmış tezgahın üzerine aktarılıyor ve merdaneyle dikdörtgen şekilde açılıyor.
Ardından füme et dilimleri yan yana diziliyor ve üstüne cevizli ve mantarlı karışım dökülüyor. Orta kısmına ise bonfile yerleştiriliyor. Kenarda kalmış olan milföy hamurları ise yukarı kaldırılarak bonfile rulo şeklinde sarılıyor. Sonrasında yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine, hamurun birleşme noktaları alta gelecek şekilde yerleştiriliyor. Kenarları ise bastırılarak iyice kapatılıyor. Ayrıca yumurta sarısı çırpılıyor ve içerisine zeytinyağı ilave edilerek iyice çırpılıyor. Bu karışım da hamurun üstüne sürülüyor. Yemek, önceden ısıtılan fırının içinde 190 derecede yaklaşık 20-25 dakika pişiriliyor. Etin daha fazla pişmesini isteyenler süreyi artırabiliyor. Afiyet olsun.
Milföy hamurunu kolay bir şekilde sarabilmek ve rulo yapabilmek için altına streç film konulabiliyor. Aynı zamanda mantarlı iç harç ile bonfilenin hamuru sulandırmaması adına bir süre oda sıcaklığında soğumaya bırakılması gerekiyor. 20-25 dakika pişen yemekte orta pişmiş bir et ortaya çıkıyor. Bonfileyi tam pişmiş ve az sulu isteyenler ise 45-50 dakika pişirebiliyor.
İngiltere’ye özgü lezzetlerden bir tanesi olan bu yemek, özel akşam yemeklerinde sıklıkla tercih ediliyor. İngiltere’de kalabalık ve özel akşam yemeklerinde tüketilen bu eşsiz lezzete sahip yemek, son yıllarda ülkemizde de oldukça popüler hale geldi. Biraz zahmetli olmasına rağmen oldukça güzel bir tada sahip olan bu yemekte, tercihe göre iç harç için farklı soslar ve baharatlar da kullanılabiliyor.
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