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Beef Wellington nasıl yapılır? MasterChef Beef Wellington tarifi nedir? Beef Wellington malzemeleri neler?

Hande Öztürk Hande Öztürk 14.12.2020 14:41 | Son Güncelleme:
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Beef Wellington nasıl yapılır? MasterChef Beef Wellington tarifi nedir? Beef Wellington malzemeleri neler?

MasterChef Beef Wellington yemeğinin yapılmasıyla yeniden gündem oldu. Mehmet Şef’in dünyadaki bütün MasterChef programlarının klasiği olarak bahsettiği Beef Wellington tarifi televizyon izleyicileri tarafından araştırılıyor. Peki, Beef Wellington nasıl yapılır? Beef Wellington malzemeleri neler? İşte detaylar…

MasterChef Türkiye yarışmasının yeni bölümünde yarışmacılar lezzetli bir Beef Wellington yemeği hazırlamak için büyük bir mücadele ortaya koyuyor. Ekranları başındaki izleyiciler ise MasterChef Beef Wellington tarifi ile ilgili araştırma içerisine girdi. Peki, Beef Wellington nerenin yemeği? İşte Beef Wellington tarifi ile ilgili tüm detaylar...

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Beef Wellington Malzemeleri

Bonfile mühürleme işlemi için:

  • 800 gram bütün bonfile
  • 3 çorba kaşığı kadar zeytinyağı
  • Yarım tatlı kaşığı kadar taze çekilmiş tane karabiber
  • Yarım tatlı kaşığı kadar ince çekilmiş deniz tuzu
  • 1 tatlı kaşığı kadar hardal

İçi için:

  • 3/4 su bardağı kadar ceviz içi
  • 300 gram kadar kültür mantarı
  • 1 çorba kaşığı kadar zeytinyağı
  • Yarım çay kaşığı kadar toz kişniş
  • Yarım çay kaşığı kadar tuz
  • Yarım çay kaşığı kadar karabiber
  • 8 dilim biberli füme et
  • 6 tane milföy hamuru

Üzeri için:

  • 1 tane yumurta sarısı
  • 1 çorba kaşığı kadar zeytinyağı

masterchef

Beef Wellington Nasıl Yapılır?

İlk olarak bonfilenin yağ ve sinir kısımları alınıyor. Sonrasında karabiber ve deniz tuzu ile tatlandırılıyor. Ardından döküm tavaya zeytinyağı konuluyor ve yağ kızdırılıyor. Bonfile, yüksek ateşte tavanın içinde çevrilerek mühürleniyor. Bu aşamada bonfilenin dış kısmının kabuk tutması ve kızarması, aynı zamanda suyunun da içinde kalması gerekiyor. Bonfile iyice mühürlendikten sonra ocaktan alınıyor ve üstüne hardal sürülerek bir kenarda bekletiliyor.

Sıradaki aşamada ceviz içleri bıçak yardımıyla kıyılıyor veya mutfak robotunda geçirilerek küçük parçalara bölünüyor. Diğer yandan mantarlar ceviz içlerinin boyutuna gelecek kadar küp küp doğranıyor. Bonfilenin mühürlenmiş olduğu tavada yeniden zeytinyağı kızdırılıyor. Ceviz içleriyle mantarlar yüksek ateşte suyunu iyice çekene kadar kavruluyor. İçerisine karabiber, tuz ve toz kişniş ekleniyor. Karışım soğumak üzere ocaktan alınıyor ve bir süre dinlendiriliyor. Bu sırada oda sıcaklığında çözdürülmüş olan milföy hamurları, unlanmış tezgahın üzerine aktarılıyor ve merdaneyle dikdörtgen şekilde açılıyor.

Ardından füme et dilimleri yan yana diziliyor ve üstüne cevizli ve mantarlı karışım dökülüyor. Orta kısmına ise bonfile yerleştiriliyor. Kenarda kalmış olan milföy hamurları ise yukarı kaldırılarak bonfile rulo şeklinde sarılıyor. Sonrasında yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine, hamurun birleşme noktaları alta gelecek şekilde yerleştiriliyor. Kenarları ise bastırılarak iyice kapatılıyor. Ayrıca yumurta sarısı çırpılıyor ve içerisine zeytinyağı ilave edilerek iyice çırpılıyor. Bu karışım da hamurun üstüne sürülüyor. Yemek, önceden ısıtılan fırının içinde 190 derecede yaklaşık 20-25 dakika pişiriliyor. Etin daha fazla pişmesini isteyenler süreyi artırabiliyor. Afiyet olsun.

Beef Wellington Yapımı Püf Noktası

Milföy hamurunu kolay bir şekilde sarabilmek ve rulo yapabilmek için altına streç film konulabiliyor. Aynı zamanda mantarlı iç harç ile bonfilenin hamuru sulandırmaması adına bir süre oda sıcaklığında soğumaya bırakılması gerekiyor. 20-25 dakika pişen yemekte orta pişmiş bir et ortaya çıkıyor. Bonfileyi tam pişmiş ve az sulu isteyenler ise 45-50 dakika pişirebiliyor.

Beef Wellington Nedir?

İngiltere’ye özgü lezzetlerden bir tanesi olan bu yemek, özel akşam yemeklerinde sıklıkla tercih ediliyor. İngiltere’de kalabalık ve özel akşam yemeklerinde tüketilen bu eşsiz lezzete sahip yemek, son yıllarda ülkemizde de oldukça popüler hale geldi. Biraz zahmetli olmasına rağmen oldukça güzel bir tada sahip olan bu yemekte, tercihe göre iç harç için farklı soslar ve baharatlar da kullanılabiliyor.

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