Begüm Akkaya'dan derin göğüs dekolteli poz

Geçtiğimiz günlerde final bölümü yayınlanan Kurşun dizisinde 'Tomris' karakterine hayat veren genç yıldız Begüm Akkaya, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Dumanlı göz makyajıyla dikkat çeken 28 yaşındaki oyuncu, derin göğüs dekolteli siyah bluzuyla büyük beğeni topladı.

Güzel oyuncunun cesur paylaşımına Cansu Tosun, Şebnem Bozoklu ve Funda Eryiğit gibi isimler de sessiz kalmadı ve bol emojili yorumlar bıraktı.

Instagram'da 49 bini aşkın takipçisi bulunan oyuncu, kusursuz fiziğini gözler önüne seren pozlarıyla kendine hayran bırakıyor.

'Adı Zehra' dizisindeki yeteneğiyle dikkat çeken Akkaya, kariyerine 'Beşinci Boyut' isimli televizyon dizisiyle başlamıştı. Genç oyuncu, en büyük deneyimini 2009 yılında yer aldığı Kapalıçarşı dizisi ile yaşamıştı.



