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Begüm Çağla Taşkın, Birsel Kılınçcı ve Sema Özkan neden Çok Güzel Hareketler 2'den ayrıldı? ÇGH 2'de yeni yaprak dökümü!

28.06.2021 19:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D 'de yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar programının devamı niteliğinde olan Yılmaz Erdoğan'ın sunuculuğunu yaptığı Çok Güzel Hareketler 2, izleyiciler tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Sevilen yapımda geçtiğimiz günlerde Gürhan Altundaşar ile Cihan Talay ayrılık kararını açıklamıştı. Ekipten, beş ayrılık haberi daha geldi. İşte o isimler ve ayrıntılar...

Begüm Çağla Taşkın, Birsel Kılınçcı ve Sema Özkan neden Çok Güzel Hareketler 2'den ayrıldı? ÇGH 2'de yeni yaprak dökümü!

Çok Güzel Hareketler Bunlar programının devamı niteliğinde olan ve ilk bölümü 10 Şubat 2019 tarihinde yayınlanan Çok Güzel Hareketler 2, izleyiciler tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor. İlgiyle izlenen eğlence programında geçtiğimiz günlerde sevilen oyunculardan Gürhan Altundaşar ile Cihan Talay ayrılık kararını açıklamıştı. Bu haber sonrası ekipten, beş ayrılık haberi daha geldi.

BEGÜM ÇAĞLA TAŞKIN, BİRSEL KILINÇCI VE SEMA ÖZKAN DA AYRILIĞI DUYURDU!

Kanal D ekranlarında yayınlanan, oyuncu Yılmaz Erdoğan’ın genel sanat yönetmenliğini ve eğitmenliğini üstlendiğini Çok Güzel Hareketler 2’de üst üste ayrılıklar yaşandı. Yedi oyuncu daha kadrodan ayrıldığını duyurdu. Daha önce Gürhan Altundaşar ile Cihan Talay ayrıldıklarını açıklamıştı. Bu haber sonrasında beş oyuncu daha kadrodan ayrıldıklarını duyurdular.

Sevilen ve başarılı oyunculardan Begüm Çağla Taşkın, Birsel Kılınçcı, Arzu Susantez, Sema Özkan ve Didem Ruhi de sosyal medya üzerinden ayrılık kararlarını açıkladılar.

Geçtiğimiz günlerde Gürhan Altundaşar için ekibin basın danışmanı açıklamasında ayrılıkla ilgili olarak herhangi bir problem yaşanmadığını ve ekipte değişiklik yapılmasının zaten planlandığını ifade etmişti. Bununla birlikte Gürhan'ın farklı projelerde rol almak istediği de söylenmişti. Sevilen program ÇGH 2’nin kaptanı Cihan Talay’ın da ayrılmasıyla beraber ekip kaptansız kalmıştı. Ancak Talay'ın da farklı projelerde yer almak için ekipten ayrıldığı öğrenildi. Talay’ın yerine kaptan olarak kimin geçeceği ise henüz netleşmedi. Oyunculardan Begüm Çağla Taşkın, Birsel Kılınçcı, Arzu Susantez, Sema Özkan ve Didem Ruhi'nin ayrılık nedenleri henüz bilinmiyor ancak benzer nedenlerle ayrıldıkları düşünülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kanal D Çok Güzel Hareketler 2
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