Begüm Kütük uyardı! "Vaka patlaması var"

Koronavirüs vakaları yeniden yükselmeye başladı. Bodrum'da tatil yapan Begüm Kütük ise çevresindeki pek çok kişinin virüse yakalandığını söyleyerek, takipçilerini uyardı.

"MÜTHİŞ BİR PATLAMA VAR!"

41 yaşındaki oyuncu, "Bodrum'a geldiğim iyi oldu. Sağım, solum, önüm, arkam, dostlarım, annem Covid. Müthiş bir patlama var. Eczanelerde ilaç, maske bulmakta zorlanıyoruz. Annem 3 sene sonra ilk defa oldu. 5 aşılı olmasına rağmen hafif geçmiyor. Maske, mesafe, temizlik kurallarına uymanızı, temkinli olmanızı dilerim." dedi.

Karantinada olan Begüm Kütük, Instagram hesabından esprili bir paylaşım yaparak, "Tatilim harika geçiyor hı hı!" mesajını yayınladı.



