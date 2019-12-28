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  4. Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu'nun yeni yıl dileği

Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu'nun yeni yıl dileği

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 10:00 | Son Güncelleme

Karikatürist ve heykeltraş Erdil Yaşaroğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren Begüm Kütük, 2020'de anne olmak istediğini söyledi.

Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu'nun yeni yıl dileği

Ekranların sevilen ismi Begüm Kütük, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Yalnız başına geldiği AVM’de mağazalara uğrayan oyuncu, kendisine yöneltilen sorulara da ayak üstü cevap vermeyi ihmal etmedi.

2020’ye evlerinde yapacakları bir kutlama ile merhaba diyeceklerini açıklayan Kütük, “Yılbaşı'nda dışarı hayli kalabalık oluyor biz evde vakit geçirmekten yanayız” dedi.

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ANNELİK HAYALİ

Daha önce hamile kalan ancak çocuğunu düşüren Kütük, yeni yılda anne olmak istediğini belirterek, “Her şey kısmet, ben de eşim Erdil de çok istiyoruz” açıklamasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
begüm kütük Erdil Yaşaroğlu

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