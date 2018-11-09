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Begüm Öner: Mıncıklamaktan çok hoşlanırım

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.11.2018 13:44 | Son Güncelleme

Oyuncu Begüm Öner katıldığı bir programda samimi açıklamalar yaptı! Öner 'mıncıklanmaktan da mıncıklamaktan da çok hoşlanırım' dedi

Begüm Öner: Mıncıklamaktan çok hoşlanırım

Kendisi gibi oyuncu olan Ceyhun Fersoy'la evli olan Begüm Öner, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

Röportajın 'Doğru/Yanlış' bölümünde, "Yabancı ünlülere benzetilmek beni rahatsız ediyor" sorusuna 'yanlış' cevabını veren oyuncu, "Çok üzgünüm ama beni en çok erkeklere benzetiyorlar.

Kendimle ilgili hiçbir problemim olmadığı için herhangi birine benzetilmek ya da herhangi bir benzetme yapmak beni rahatsız etmiyor. Mesela en çok Brad Pitt'e benzetiliyorum" dedi.

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DİLİMİ BURNUMA DEĞDİREBİLİYORUM

Programın 'Instagram paylaşımları' bölümünde dil çıkardığı bir fotoğrafı yorumlayan Begüm Öner, "Benim dilim çok uzun. Annem çocukluğumdan beri hep söylerdi. Şimdi farkındalığım arttığı için fark etmeye başladım. Dilimi burnuma değdirebiliyorum" şeklinde konuştu.

Begüm Öner, "Kendimi güzel buluyorum ama öyle bir kaygım yok. Çok güzelim ya da çok çirkinim değil, aynaya baktığımda gayet kendimi mutlu hissediyorum" sözleriyle, güzellikle ilgili düşüncelerini anlattı.

SIKIŞTIRMAYI ÇOK SEVİYORUM

Oyuncu, eşi Ceyhun Fersoy'un fotoğrafının gösterilmesi üzerine, "Ceyhun mıncıklanmaktan çok hoşlanmaz, ben de mıncıklamaktan çok hoşlanırım. Dolayısıyla ben Ceyhun’u sevmeye ve mıncıklamaya başladığım an Ceyhun sadece duruyor ve kaderine razı oluyor, o anın geçmesini bekliyor.

Kıyamam hiç de itiraz etmiyor. Ama çok seviyorum sıkıştırmayı, öpmeyi bana küçükken dayım çok yapardı" açıklamasında bulundu.

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Begüm Öner, gelecekteki projelerine ilişkin, "Görüştüğümüz yerler var. 'Seksenler' dizisi biteli bir sene oldu. Televizyon filmi, sinema filmi oldu, ama dizi daha hiç olmadı. Bu bir sene kendime vakit ayırdım. Çok fazla spor yaptım. Şan dersi aldık, baya bir kilo verdik. Bana detoks oldu" dedi.

Tiyatro hakkındaki düşünceleri sorulan başarılı oyuncu, "Tiyatro inanılmaz kıymetli. Ben sahnedeyken de seyirci koltuğunda seyirci olarak da inanılmaz keyif alıyorum. ‘Her Aşk Biraz Komiktir’de bir sezonu, her oyun bitiminde ağlayarak bitirdim ve engel olaramıyorum.

'SALYA SÜMÜK AĞLIYORUM'

O seyirci kalkıp alkışlıyor ya engel olamıyorum, o an işte. Bugün ağlamıyacağım diyorum ama yine salya sümük ağlıyorum" ifadelerini kullandı.

Begüm Öner, son tiyaro oyunu ‘Suit’ hakkında açıklamalarda bulundu: Bir gelin ve damat var. Oyun düğün günüyle başlıyor. Fakat işler inanılmaz karışıyor. Beklenmedik bir misafir geliyor, bir tane sağdıcımız var. Damadın en yakın arkadaşı, aynı zamanda gelinin de çok eski arkadaşı.

Tabii ki gelin o günün çok mükemmel olmasını istiyor, ama olaylar tamamen gelinin kontrolü dışında gelişiyor. Kafası allak bullak oluyor, her şey çorba oluyor, ne olup bittiğini düğün stresinden bir türlü anlayamıyor. Oyunun sonunda olay kopuyor ve çok sürprizli bitiyor. Hiçbir şey başladığı gibi bitmiyor."

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
uluorta söylemeyeydin iyiydi...
Bunu bir erkek açıklasaydı nasıl bir tepki alırdı acaba?
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