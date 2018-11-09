Begüm Öner: Mıncıklamaktan çok hoşlanırım

Kendisi gibi oyuncu olan Ceyhun Fersoy'la evli olan Begüm Öner, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Röportajın 'Doğru/Yanlış' bölümünde, "Yabancı ünlülere benzetilmek beni rahatsız ediyor" sorusuna 'yanlış' cevabını veren oyuncu, "Çok üzgünüm ama beni en çok erkeklere benzetiyorlar. Kendimle ilgili hiçbir problemim olmadığı için herhangi birine benzetilmek ya da herhangi bir benzetme yapmak beni rahatsız etmiyor. Mesela en çok Brad Pitt'e benzetiliyorum" dedi. DİLİMİ BURNUMA DEĞDİREBİLİYORUM Programın 'Instagram paylaşımları' bölümünde dil çıkardığı bir fotoğrafı yorumlayan Begüm Öner, "Benim dilim çok uzun. Annem çocukluğumdan beri hep söylerdi. Şimdi farkındalığım arttığı için fark etmeye başladım. Dilimi burnuma değdirebiliyorum" şeklinde konuştu. Begüm Öner, "Kendimi güzel buluyorum ama öyle bir kaygım yok. Çok güzelim ya da çok çirkinim değil, aynaya baktığımda gayet kendimi mutlu hissediyorum" sözleriyle, güzellikle ilgili düşüncelerini anlattı. SIKIŞTIRMAYI ÇOK SEVİYORUM

Oyuncu, eşi Ceyhun Fersoy'un fotoğrafının gösterilmesi üzerine, "Ceyhun mıncıklanmaktan çok hoşlanmaz, ben de mıncıklamaktan çok hoşlanırım. Dolayısıyla ben Ceyhun’u sevmeye ve mıncıklamaya başladığım an Ceyhun sadece duruyor ve kaderine razı oluyor, o anın geçmesini bekliyor. Kıyamam hiç de itiraz etmiyor. Ama çok seviyorum sıkıştırmayı, öpmeyi bana küçükken dayım çok yapardı" açıklamasında bulundu. Begüm Öner, gelecekteki projelerine ilişkin, "Görüştüğümüz yerler var. 'Seksenler' dizisi biteli bir sene oldu. Televizyon filmi, sinema filmi oldu, ama dizi daha hiç olmadı. Bu bir sene kendime vakit ayırdım. Çok fazla spor yaptım. Şan dersi aldık, baya bir kilo verdik. Bana detoks oldu" dedi. Tiyatro hakkındaki düşünceleri sorulan başarılı oyuncu, "Tiyatro inanılmaz kıymetli. Ben sahnedeyken de seyirci koltuğunda seyirci olarak da inanılmaz keyif alıyorum. ‘Her Aşk Biraz Komiktir’de bir sezonu, her oyun bitiminde ağlayarak bitirdim ve engel olaramıyorum. 'SALYA SÜMÜK AĞLIYORUM' O seyirci kalkıp alkışlıyor ya engel olamıyorum, o an işte. Bugün ağlamıyacağım diyorum ama yine salya sümük ağlıyorum" ifadelerini kullandı.