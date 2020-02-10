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Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy çiftinden büyük başarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2020 16:17 | Son Güncelleme

Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy çifti, 150 oyunu kapalı gişe oynayarak büyük bir başarıya imza attı.

Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy çiftinden büyük başarı

Ünlü çift Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy'un başrollerini paylaştıkları tiyatro oyunu 'Suit' kapalı gişe oynamaya devam ediyor. Oyuncu kadrosunda Begüm Öner, Ceyhun Fersoy, Melis İşiten, Canan Atalay ve Kerem Poyraz Kayaalp gibi başarılı oyuncuların bulunduğu tiyatro oyunu, 150. sahnesini de kapalı gişe oynadı.

BEGÜM ÖNER, CEYHUN FERSOY (1)

Yoğun talep gören oyunda Begüm Öner ve eşi Ceyhun Fersoy'un performansları dikkat çekiyor. Kocası ile karşılıklı oynayan Öner'in canlandırdığı Rachel karakterinin evleneceği gün başına gelen olayları anlatan oyunun biletleri satışa çıkar çıkmaz tükeniyor.

BEGÜM ÖNER, CEYHUN FERSOY (2)

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Anahtar Kelimeler:
begüm öner, ceyhun fersoy, suit,

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