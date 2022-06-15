Behzat Ç. dizisi üçüncü sezon ne zaman? Erdal Beşikçioğlu duyurdu! Behzat Ç. yeni bölümleri ne zaman ve nerede yayınlanacak?

Geçtiğimiz dönemlerde hikayesi ve oyunculuklarıyla büyük bir hayran kitlesi kazanan ve Türk televizyonlarının sevilen yapımlarından olan Behzat Ç. yeni sezonlarıyla izleyici ile buluşacak. Dizinin yeni sezonunun ne zaman yayına gireceği merak edildi. Peki Behzat Ç. yeni sezon ne zaman?

BEHZAT Ç. DİZİSİ YENİ SEZON NE ZAMAN?

Behzat Ç. dizisinin Behzat Amiri olarak tanınan ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu, sevilen dizi ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Ünlü isim, magazin muhabirlerine yaptığı açıklamada dizi hakkında önemli bir müjdeyi duyurdu.

Behzat Ç. dizisi için iki farklı sezonu da oldukça beğenilmişti. Beşikçioğlu, dizinin yeni sezonunun geleceğini ve aynı kadroyla devam edeceğini açıkladı. Ünlü isim " Ufak tefek yeni kadromuz da olacak. Bizi ikna etmek hiç zor değil. Yazılı bir metin içerisinde gördüğünüz zaman hikayeyi, o sizi etkiliyorsa bütün sanatçılar için yeterlidir" ifadesini kullandı.

Behzat Ç. dizisi ilk olarak 2010-2013 yılları arasında Star TV ekranlarında yayınlanmıştı. Yayından kaldırılan dizi sonrasında 2019 yılında BluTV'de yeni sezonuyla ekrana gelmiş ve yine beğenilmişti.

BEHZAT Ç. DİZİSİ YENİ SEZON NEREDE YAYINLANACAK?

Fenomen dizinin yeni bölümleri ise tekrardan Blu TV üzerinde yayınlanacak.



