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Behzat Ç. hayranlarına büyük sürpriz! Behzat Ç'nin Blu TV yeni sezon fragmanı yayınlandı

DİZİ HABERLERİ  | 21.04.2019 22:40 | Son Güncelleme

İlk olarak 2011 yılında hayatımıza giren ve 3 sezon boyunca seyirciyi ekranlara kilitleyen, Türk dizi tarihinin unutulmaz işlerinden Behzat Ç, BluTV ile geri dönüyor. Behzat Ç'nin yeni sezonundan ilk fragman da yayınlandı.

Başrolünde Erdal Beşikçioğlu'nun yer aldığı, bir süredir yeniden çekileceği konuşulan ve izleyicilerde de büyük heyecan yaratan 'Behzat Ç.'den sevenlerine büyük sürpriz geldi. Detayları saklı tutulan dizinin ilk tanıtımı yayınlandı.

BLUTV EFSANE DİZİ BEHZAT Ç. SÜRPRİZİNİ PATLATTI!
Hayatımıza girdiği 2011 yılında farklı tarzı, hikayesi ve konuları işleyiş biçimiyle dizi dünyasının unutulmazları arasına girmeyi başaran 'Behzat Ç.', 6 yıl aradan sonra kırmızı vosvosuyla geri dönerek bu kez Türkiye'nin en önemli dijital platformlarından BluTV'de seyirci ile buluşacak.

Behzat Ç (3)

İnter Medya imzasını taşıyan, önceki yıllarda olduğu gibi senaryosunu yine Ercan Mehmet Erdem'in yazdığı ve yönetmen koltuğunda Serdar Akar'ın oturduğu 'Behzat Ç'nin yayınlanan ilk tanıtımı seyircinin heyecanını daha da katlıyor. Merakla beklenen dizi hakkında görsellerle yeni bilgiler çok yakında duyurulacak.


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