Behzat Ç.'nin Akbaba'sı Berkan Şal cemaat ve tarikatlar için sözünü sakınmadı! "Mesnetsiz, ahlaka mugayir..."

Emrah Serbes'in kaleminden çıkan başrolünde Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun yer aldığı bir dönemin en çok izlenen yapımı Behzat Ç'de hayat verdiği 'Akbaba' karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Berkan Şal şimdi de açıklamalarıyla gündem oldu.

Katıldığı bir davette kendisine mikrofon uzatılan Berkan Şal son dönemde gündemden düşmeyen cemaat ve tarikatlar hakkında sözünü sakınmadı.

''MESNETSİZ, AHLAKA MUGAYİR...''

''Benim canım ülkemi tarikatlara peşkeş çekiyorlar, başka bir şey yapmıyorlar!'' diyen Şal, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in 'Sizin tarikat ve cemaat dediğiniz yapılarla 10 tane protokolümüz var' sözlerini hatırlatarak 'Biz bir sinemacı olarak bundan bahsedemiyorsak, bunun ne düşünme ne de adaletle açıklaması yapılabilir. Mesnetsiz! Yurdum ahlakına mugayir hareketler bunlar. Bu kadar yalanı söyleyip birde Rabb’im diyorsan orda bir sıkıntı var demektir.” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA ONU KONUŞTU

Berkan Şal'ın bu açıklamaları kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu ve ünlü isme; 'çok cesur konuşmuş', 'tespit gibi tespit', 'doğru söylemiş' gibi yorumlar yapıldı.