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Behzat Ç.'nin senaristi açıkladı! 'Dizi FETÖ'den dolayı mı kaldırıldı?'

zeynep.ok zeynep.ok
SİNEMA TV  | 26.07.2019 13:51 | Son Güncelleme

Ekranlara geri dönen Behzat Ç.'nin senaristi Ercan Mehmet Erdem, verdiği röportajda "Dizi FETÖ'den dolayı mı kaldırıldı" sorusuna cevap verdi.

Behzat Ç.'nin senaristi açıkladı! 'Dizi FETÖ'den dolayı mı kaldırıldı?'

6 yıl aradan sonra yeni sezonun ilk bölümüyle hayranlarıyla buluşan Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi'nin oyuncusu Erdal Beşikçioğlu ile senarist Ercan Mehmet Erdem, Haber Global'e röportaj verdi.

Erdem, dizinin yıllar önce FETÖ'den dolayı kaldırılıp kaldırılmadığını sorusuna samimi yanıtlar verdi.

"BİZ SADECE FETÖ'YÜ İŞLEMEDİK"

Özge Uzun'a açıklamalarda bulunan Ercan Mehmet Erdem, "Dizi FETÖ'den dolayı mı kaldırıldı?" sorusuna şu sözlerle yanıt verdi:

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"Tam olarak bundan dolayı kalktı diyemem. Biz sadece FETÖ'yü işlemedik. Bir sürü konuyu işledik, onlardan biri de buydu. İleri görüşlüymüşüz de diyebiliriz ama çok net gözüküyordu her şey. Biz sadece dile getirme cesaretini gösteriyorduk."
Yeni sezon hakkında bilgi veren Erdem, "Yeni sezonda da 15 Temmuz var, KHK'lılar var. Güncel meselelerin bir çoğu var" dedi.

ANİ FİNAL YAPMIŞLARDI

Üç sezon boyunca yayında kalmış ve efsane haline gelmiş olan dizi 17 Mayıs 2013 tarihinde yayınlanan 96. bölümüyle ani bir kararla final yapmıştı. Dizide Behzat Ç., müdürün emniyet içindeki kritik noktalara polisleri görevlendirdiği, bilgi sızdırdığını anlatıyordu.

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behzat ç Ercan Mehmet Erdem

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