Beklenmedik final kararı! NOW TV o dizinin de fişini çekti! İddialı başlamıştı...

Kötü Kan, Kör Nokta, Kirli Sepeti, Güzel Aşklar Diyarı, Karadut gibi iddialı diziler yeni sezonda tutunamadı. Reyting savaşını kaybeden diziler tek tek final yaptı.

BİR FİNAL HABERİ DAHA GELDİ!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre yeni sezonun en iddialı dizileri arasında yer alan, başrollerini Ebru Şahin ve Murat Yıldırım'ın paylaştığı Gizli Bahçe için final kararı alındı. Salı akşamları yayınlanan dizi reyting savaşını kazanamadı. Düşük sonuçlar alınca NOW, fişini direkt çekti.

Ülkenin önde gelen mimarlarından Demir ile hayatını oğlu Memo’ya adayan bekar anne Nazlı'nın aşk hikayesini konu edinen dizi 6. bölümde ekrana veda edecek.