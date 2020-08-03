Beklenmedik kaza! Ali Poyrazoğlu elini kırdı

Elinin üç hafta alçıda kalacağını söyleyen Poyrazoğlu, tiyatro oyunlarına devam edecek. Sanatçı, sosyal medya hesabından, “Minik bir köpek yavrusu, oynarken ayaklarıma dolandı. Onun üstüne basmayayım derken düştüm" şeklinde bir açıklama yaptı.



