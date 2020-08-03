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Beklenmedik kaza! Ali Poyrazoğlu elini kırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2020 16:03 | Son Güncelleme

Usta tiyatrocu Ali Poyrazoğlu, Bodrum’daki yazlığında yavru bir köpekle oynarken sağ elini kırdı.

Beklenmedik kaza! Ali Poyrazoğlu elini kırdı

Elinin üç hafta alçıda kalacağını söyleyen Poyrazoğlu, tiyatro oyunlarına devam edecek. Sanatçı, sosyal medya hesabından, “Minik bir köpek yavrusu, oynarken ayaklarıma dolandı. Onun üstüne basmayayım derken düştüm" şeklinde bir açıklama yaptı.

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