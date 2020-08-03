Beklenmedik kaza! Ali Poyrazoğlu elini kırdı

Elinin \u00fc\u00e7 hafta al\u00e7\u0131da kalaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Poyrazo\u011flu, tiyatro oyunlar\u0131na devam edecek. Sanat\u00e7\u0131, sosyal medya hesab\u0131ndan, \u201cMinik bir k\u00f6pek yavrusu, oynarken ayaklar\u0131ma doland\u0131. Onun \u00fcst\u00fcne basmayay\u0131m derken d\u00fc\u015ft\u00fcm" \u015feklinde bir a\u00e7\u0131klama yapt\u0131.\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130e-D\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm \u0130novasyonlar\u0131nda Lider QNB Finansbank!\u00d6zlem Ada \u015eahin, 2 milyon TL'lik saat ald\u0131 Exatlon Challenge yar\u0131\u015fmac\u0131lar\u0131 kimler?
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