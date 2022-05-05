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Bekleyerek binlerce dolar kazanıyor! Şimdi kendi şirketi bile var

05.05.2022 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'den Robert Samuel, New York'un en ünlü yerlerinden biri olan Times Meydanı'nda sabah 5'e kadar oturarak geçimini sağlıyor. Samuel'in işi zenginler için sırada bekleyerek en büyük kültürel etkinliklere ön sıralardan bilet satın almak ya da müşterileri için yeni satışa sunulan ve yoğun ilgi gören ürünleri yakalamak. Samuel'in şimdi bu hizmeti veren geniş bir ekiple çalıştığı kendine ait bir şirketi var.

Bekleyerek binlerce dolar kazanıyor! Şimdi kendi şirketi bile var

Robert Samuel, New York'un ünlü turistik bölgelerinden biri olan Times Meydanı'nda ilgi gören tiyatro gösterileri ya da yeni çıkan telefon modelleri gibi talep gören durumlarda oluşan kuyruklarda bekleyerek çalışıyor. İşi, ürünü ya da bileti müşterileri için satın almak ya da kuyrukta onlar için yer tutmak üzerine kurulu. Küçük bir çadır içinde bir kamp sandalyesinde oturarak alacağı ürün ya da bilet için saatlerce bekleyen Samuel, 9 yıldır tam zamanlı olarak bu işi yapıyor.

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UCUZ DEĞİL

Bazı biletler ve ürünler yeniden internette satışa çıksa da oldukça yüksek meblağları gözden çıkarmak gerekiyor. Samuel'in yönteminde müşteriler çoğunlukla en iyi yerleri ve arzulanan ürünleri kapmış oluyorlar ancak onun talep ettiği ücretin de düşük olduğu söylenemez. Bazı gösteriler için neredeyse 4-5 gün beklediğini söyleyen genç adam iki bilet için 5000 dolar ücret aldığını belirtti.

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KENDİ ŞİRKETİNİ KURDU

Genç adam zamanla kazandığı parayla kendi şirketini kurdu. Same Ole Line Dudes isimli şirketi ve ekibi ile mağaza önünde yatıp piyasaya sürülecek yeni ürünleri beklemek istemeyenlere veya bunun için vakti olmayanlara hizmet sunuyor. Bu işi meslek edinmeden önce telefon satıcısı olan Samuel, pandemiye kadar yıllık gelirinin 80 bin doların üzerinde olduğunu söyledi.


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Amerika
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