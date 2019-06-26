Bel ağrısı ve sırt ağrısı nasıl geçer?

Bel ve sırt ağrıları, aktif yaşamın getirdiği en sık görülen sağlık problemlerinden biri oldu. Ağrılar dayanılmaz bir hal aldığında yapılacak ilk iş, işin uzmanına başvurmak! Doktorunuz risk görmüyorsa, bir sağlık sorununuz yoksa yapılabilecek çok basit bir egzersiz programıyla, ağrılarınıza veda edebilirsiniz! Ancak, bilinçsiz yapılan egzersizler kimi zaman dönülmesi zor olan bir yola sokarak sakatlanmalara yol açabiliyor uyarısında bulunan Fitness Eğitmeni ve Sağlıklı Yaşam Koçu Burçin Alçın, “Egzersiz öncesi, sonrası yapılması gerekenler ve doğru egzersizlerin seçilmesi omurga sağlığınız için çok önemli detaylar. Bel ve sırt ağrılarınızdan korunmak için omurga sağlığınızı korumanız gerek. Ayrıca yatarken olduğu kadar ayakta dururken de tek bacağınızın üzerine asla yük bindirmeyin. Bağdaş kurma ya da bacak bacak üstüne atarak yapılan oturma şekilleri bel, sırt ağrılarına sebebiyet verir” diyor. Bel ve sırt ağrılarına çözüm sunması için önerdiği egzersiz programıyla Burçin Alçın, haftada 3 gün, günde 20 dakika ayırarak sağlıklı bir şekilde ağrısız bir yaşam sürebileceğinize dikkat çekiyor!

ISINMADAN YAPILAN EGZERSİZ, SAKATLANMA RİSKİNİ ARTTIRIYOR Bel ve sırt egzersizlerinden verim alabilmek için haftada 20 dakika 3 gün ayırmanın yeterli olacağını belirten Burçin Alçın, egzersizlere başlamadan önce mutlaka ısınma egzersizi uygulamanın sakatlanma riskini azaltacağını söyleyerek “Bel ve sırt ağrılarına yönelik egzersiz programına Isınma hareketleri yaparak başlayın. Kollarınızı her iki yana uzatarak 10 defa önden, 10 defa arkadan başlamak üzere yavaş ve kontrollü bir şekilde tam daireler çizin ve ilk harekete geçin ”diyor. Egzersiz sonrası esneme hareketleri yapın, ılık dış ve bitki çaylarından faydalanın Fitness Eğitmeni ve Sağlıklı Yaşam Koçu Burçin Alçın egzersiz sonrası yapılacakları da şu şekilde paylaşıyor: “20 dakikalık egzersiz sonrası mutlaka esnetme hareketleri yapın, duvara yüzünüzü dönün. Ellerinizi burun hizanızdan omuz genişliğinde olacak şekilde duvara koyun. Bedeninizi geriye alın ve eller duvarda sabit olacak şekilde üst gövdenizi aşağı itin, 5-10 saniye bekleyip ters istikamette sırtınızı kamburlaştırıp yine 5-10 saniye bekleyin. Hemen ardından ılık bir duş alın. Duş esnasında kullanacağınız lavantalı sabun ve duş jelleri gerginliğinizi önemli ölçüde alır ve sizi rahatlatacaktır. Ayrıca gerginliğinizi atmak için melisa, papatya ve lavanta çayları içilebilirsiniz. Koltuk, kanepe tarzı yerlerde uzanmak, uyumak omurgaya ciddi zararlar verdiği için istirahat anında mutlaka ortopedik yataklarda uyumaya özen gösterin ve asla yüz üstü yatmayın.”