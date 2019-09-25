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Belçim Bilgin'den Beren Saat tepkisi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 13:34 | Son Güncelleme

Beren Saat'ın Fransız DJ Maga ile aşk yaşadığı ve ikiliyi Belçim Bilgin'in tanıştırdığı konuşuluyordu. Bilgin bu iddialar sorulunca sert bir yanıt verdi.

Belçim Bilgin'den Beren Saat tepkisi!

Beren Saat ile 5,5 yıl önce nikah masasına oturduğu Kenan Doğulu'nun evliliğinde bir süredir kara bulutlar dolaşıyordu. Ayrılık haberleri ile gündemde olan çiftten Beren Saat'in bir gece kulübünde Dünyaca ünlü Fransız DJ Maga ile çekilen fotoğrafı sosyal medyada olay olmuştu.

Maga ile Beren Saat'i ünlü oyuncunun yakın dostu Belçim Bilgin'in tanıştırdığı iddia edildi. 2. Sayfa programının kameralarına konuşan Belçim Bilgin, iddialara yanıt verdi:

"Beren'in özel hayatını neden bana soruyorsunuz? Onları bulun, onlara sorun! Benim tanıştırdığım mı yazmışlar, hiç haberim yok. Sizden duyuyorum."


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Belçim Bilgin Beren Saat ve Belçim Bilgin

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