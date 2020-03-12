Belçim Bilgin'den evlilik itirafı!

Ünlü oyuncu Belçim Bilgin, önceki akşam Nurgül Yeşilçay’ın sergisine katıldı. Yakın dostunu bu özel günde yalnız bırakmayan Bilgin yeni projeleri hakkında konuştu.

“Hekimoğlu” dizisinin kadrosuna katılacağını söyleyen oyuncu, çok heyecanlı olduğunu dile getirdi. Öte yandan, geçtiğimiz günlerde vermiş olduğu bir röportajda “bir daha evlenmem” diyen Belçim Bilgin, konuyla ilgili şunları söyledi:

Neden evleneyim? Hayat böyle büyük cümleleri sevmez ama evlenmeyi düşünmem. (UçanKuş)

