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Belçim Bilgin'den evlilik itirafı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2020 11:12 | Son Güncelleme

Yılmaz Erdoğan’la 13 yıl süren evliliğini noktalayan ve son günlerde de yeni bir aşka yelken açan Belçim Bilgin, 'bir daha evlenmem' sözleriyle şaşırtmıştı. Bilgin, neden böyle bir karar aldığını da açıkladı.

Belçim Bilgin'den evlilik itirafı!

Ünlü oyuncu Belçim Bilgin, önceki akşam Nurgül Yeşilçay’ın sergisine katıldı. Yakın dostunu bu özel günde yalnız bırakmayan Bilgin yeni projeleri hakkında konuştu.

“Hekimoğlu” dizisinin kadrosuna katılacağını söyleyen oyuncu, çok heyecanlı olduğunu dile getirdi. Öte yandan, geçtiğimiz günlerde vermiş olduğu bir röportajda “bir daha evlenmem” diyen Belçim Bilgin, konuyla ilgili şunları söyledi:

Neden evleneyim? Hayat böyle büyük cümleleri sevmez ama evlenmeyi düşünmem. (UçanKuş)

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Anahtar Kelimeler:
Belçim Bilgin, Yılmaz Erdoğan,

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