Belçim Bilgin'den politik sevişme

Belçim Bilgin’in politik-dram filmi ‘Komplo’ gösterime girdi.

Filmde Iraklı tercüman Nashim’i oynayan Belçim Bilgin ile BM temsilcisi Michael’ı oynayan Theo James arasında 1 dakikalık sevişme sahnesi de var.

'Komplo'nun özel gösterimi önceki gün Soho House'da yapılmıştı.

Belçim Bilgin'i eşi Yılmaz Erdoğan'ın ilk evliliğinden olan kızı Berfin yalnız bırakmamıştı.

''ARAPÇA KONUŞMAK İÇİN DERS ALDIM''

Filmde 'Nashim' adlı bir tercümanı canlandıran oyuncu, ''Filmde İngilizce ve Arapça konuşuyorum. En büyük çalışmayı dil konusunda yaptım. İngilizce zaten biliyorum ama ilk kez bir filmde İngilizce konuşarak oynadım. İngilizce'de aksanla ilgili bir kaygım yoktu. Zaten Iraklı bir kadın olduğu için aksana ihtiyacım yoktu. Ama Arapça konuşmak için ders aldım, önemli bir mesai harcadım'' diye konuştu.



