Belçim Bilgin reklam yüzü oldu

Duru güzelliğiyle de adından söz ettiren başarılı oyuncu Belçim Bilgin, kozmetik markası Elevatione’nin global marka yüzü oldu. İngiltere, Amerika, Hong Kong, Meksika, Singapur, Tayvan, İsviçre gibi ülkelerde kadınlara ulaşan markanın önce ‘Elevatione by Salvador Dali’ adıyla hazırlanan makyaj koleksiyonunun çekimi yapıldı. Çekimler yönetmen Deniz Kavalalı tarafından Londra’da gerçekleşti.

Ünlü ressam Salvador Dali’den ilham alınan, rengarenk koleksiyonuyla dikkat çeken marka için kamera karşısına geçen Belçim Bilgin, filmde farklı stilleriyle yer aldı ve filmin şarkısını kendisi seslendirdi.

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Reklam filmini önümüzdeki günlerde kendi web sitesi ile Avrupa Uzakdoğu ve ABD televizyonlarında yayınlayacak olan marka, Belçim Bilgin ile ilerleyen dönemde Türkiye pazarına da girmeyi hedefliyor. Belçim Bilgin, Tea Janes ve Ben Kingsley ile başrolü paylaştığı son filmi Komplo’dan sonra yaptığı bu reklam anlaşması ile uluslararası çalışmalarına devam ediyor.

