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Belçin Bilgin'e kötü haber

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.08.2018 19:45 | Son Güncelleme

Netflix'in 'The Witcher' dizisindeki 'Cadı Yennefer' rolü için seçmelere katılan Belçim Bilgin, rolünü Anya Chlatro'ya kaptırdı.

Belçin Bilgin'e kötü haber

Belçim Bilgin’in, Netflix’in 'The Witcher' dizisi için başvuruda bulunduğu ortaya çıktı. Akşam gazetesinin haberine göre; CD Projekt Red‘in oyunu 'The Witcher’ı diziye uyarlayacak olan Netflix, ‘Cadılar Cadısı Yennefer' rolü için adaylara prova için yazılmış bölümleri gönderdi. Ardından evlerinde yapacakları deneme çekimlerini kendilerine göndermelerini istedi.

Reddit’e yüklenen bir video sayesinde oyuncu seçmelerine katıldığı ortaya çıkan Belçin Bilgin, 'Yennefer' rolü için uygun bulunmadı. Belçim Bilgin, rolünü yeni artist Anya Chalotra’ya kaptırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Belçim Bilgin netflix the witcher

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