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Belediye Başkanı korku dolu anları anlattı: Makam odamın duvarı çöktü

okan.akin okan.akin
TÜRKİYE GÜNCEL  | 08.08.2019 16:23 | Son Güncelleme

Denizli'de bugün saat 14.19'da 6 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem büyük paniğe neden olurken, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik yaşadıklarını dehşeti anlatırken ''Makam odamın duvarı yıkıldı'' dedi.

Belediye Başkanı korku dolu anları anlattı: Makam odamın duvarı çöktü

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik depremle ilgili şunları söyledi:

“Deprem, 15-20 saniyenin üzerinde sürdü. Pek çok evde hasar var çatılar çöktü derin çatlaklar oluştu o nedenle anonslar yapıyoruz vatandaşlarımızın evlere girmemesi için. Çok şükür bir iki ev yıkılmasına rağmen içinde herhangi bir ölümlü ağır yaralanmalı bir durum söz konusu değil.Toplantı halindeydik. Birden çok hızlı bir şekilde yan apartmanın duvarı üzerimize çöktü. Makam odamın duvarı yıkıldı. İlçe emniyetimizin giriş katına indi bütün duvar.”

Bozkurt merkezli 6 şiddetindeki depremin ilçede çok şiddetli hissedildiğini aktaran Çelik, kriz masası oluşturduklarını, irtibat kurdukları muhtarlarla yaptıkları görüşmeler sonucu can kaybı ya da ağır yaralanma olayına rastlamadıklarını kaydetti.


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Anahtar Kelimeler:
Denizli deprem

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